FURTO ALLE DUNE DI PORTO CESAREO

(e.l.) _______ Ignoti hanno rubato in diversi punti le palizzate in legno poste a tutela del litorale di Porto Cesareo (nella foto). Preoccupato il direttore dell Area Marina Protetta Paolo D’Ambrosio: “Le palizzate costituiscono un’importante barriera naturale contro l’erosione dinamica del cordone dunale. Ogni alterazione, anche minima, costituisce quindi un potenziale pericolo per l’assetto dell’ambiente”. _______

Category: Cronaca