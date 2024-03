BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA SQUADRA MOBILE DI LECCE

(e.l.) _______ L’altra notte agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato in provincia di Bari Ariet Prendi, 25 anni, di nazionalità albanese, residente nel Salento, trovato in possesso nel furgone che guidava di ventisei chilogrammi di hashish (nella foto) abilmente occultati in un doppiofondo ricavato nel pianale del mezzo.

Si trova ora nel carcere di Bari, come disposto dall’autorità gidiziaria accusato, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Category: Cronaca