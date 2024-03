BRIVIDI DA ZONA RETROCESSIONE

(Rdl) ______ “Importante ma non decisiva“. Chiaro, con dodici partite ancora da giocare, può sccedere di tutto. Però per la lotta per non retrocedere, in cui il Lecce si trova ora coinvolto, la giornata di domani domenica 3 marzo appare cruciale.

Intanto oggi il fanalino di coda Salernitana non ha mollato ed è andato a pareggiare 1 a 1 contro l’ Udinese anch’essa coinvolta. Poi domani in rapida succesione si giocano alle 12.30 Verona – Sassuolo e alle 15 Empoli – Cagliari e Frosinone – Lecce, tutte da brividi.

Comunque sia, ecco la sintesi delle dichiarazioni di oggi nella consueta conferenza stampa della vigilia dell’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa:

“Domani a Frosinone è una sfida importante ma non decisiva. Si ragiona sempre in maniera negativa quando parliamo di noi, ma non è che dall’altra parte esista una situazione molto più positiva.

Se a inizio stagione avessimo parlato di queste de squadre che oggi avrebbero avuto 23 e 24 punti, a distanza dalla zona pericolo, penso che entrambe avrebbero messo la firma. Normale cne le partite che andremo ad affrontare sono molto importanti per delineare la successiva fase, cioè stare in zone più tranquille. Tenendo bene a mente che l’obiettivo stagionale era quello di salvarsi, anche se all’ultimo minuto dell’ultima partita“.

