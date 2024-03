PATATE PROVENIENTI DALLA FRANCIA VENDUTE COME PRODOTTE IN SALENTO

(e.l.) _______ Militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Gallipoli (nella foto) hanno sequestrato 33.000 Kg di patate per un valore di 56.000 euro nei confronti di una società operante nel basso salento nel settore del commercio di frutta e ortaggi freschi.

Secondo gli inquirenti il titolare avrebbe mascherato la tracciabilità di un grosso quantitativo di patate verosimilmente provenienti dall’estero e in particolare dalla Francia, per essere rivendute sul territorio nazionale come se fossero state coltivate nel Salento.

In particolare, le patate della varietà ‘Annabelle’, giunti nel magazzino salentino sarebbero stati sottoposti ad un “trattamento” particolare, che prevedeva un preventivo lavaggio e una successiva fase in cui questi venivano immersi in vasconi contenenti terra rossa locale, affinché sembrassero effettivamente prodotti in loco.

La procedura di confezionamento per l’immissione in vendita si concludeva con l’utilizzo di un “packaging” ingannevole che poteva evocare l’origine salentina della merce.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Lecce per ‘frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci’.

Category: Cronaca