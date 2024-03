TEMPO DI UCCIDERE A CASARANO

(e.l.) _______ Si torna a sparare a Casarano, di giorno, in centro. Di nuovo un morto ammazzato, per regolamenti di conti della criminalità organizzata. La vittima è Antonio Amin Afendi (nella foto), 33 anni, residente in paese, di origini marocchine, con precedenti.

Secondo gli inquirenti, è il compagno della vedova e il successore del boss della Sacra Corona Unita Augustino Potenza, a sua volta ucciso il 26 ottobre 2016 nel parcheggio di un supermercato.

Afendi, pur rimanendo ferito, era già scampato ad un agguato tesogli a colpi di kalashnikov il 26 ottobre 2019.

Qesta mattina, in via Lupo, a pochi metri dal municipio di piazza San Domenico, il sicario gli si è avvicinato in auto e gli ha sparato addosso tre colpi di pistola in rapida sccessione, non lasciandogli scampo. _______

LA RICERCA nei nostri articoli dl 26 e 27 ottovre 2016, e del 25 ottobre 2019

Category: Cronaca