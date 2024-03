di Giuseppe Puppo _______

“L’ Immortale l’ho ucciso io ”.

Immortale come Ciro Di Marzio di Gomorra, miracolosamente in bilico fra agguati e vendette dei clan contrapposti, fino al giorno in cui, ieri, la spirale di violenza dove esercitava la vita spericolata che aveva intrapreso Antonio Amin Afendi gli ha presentato il conto da pagare. E come Tony Montana di Scarface, la rapida ascesa, fra soldi facili e un amore difficile, del povero bravo ragazzo dell’adolescenza, fino alla altrettanto rapida caduta, nemesi del suo delirio di onnipotenza, sul viale del tramonto.

Io è Lucio Sarcinella, 27 anni, anch’egli poco alla volta finito in meccanismi da cui poi non si può più uscire e trascinato nella logica della violenza, del cosiddetto rispetto, del culto del più forte e del più importante. Questa notte, ha chiamato l’avvocato ed è andato a consegnarsi in caserma ai Carabinieri. Ha confessato. Ha raccontato di una serie di minacce e di intimidazioni subite. “Ho commesso quest’azione perché esasperato e convinto che se mi fossi rivolto alle forze dell’ordine non sarebbe cambiato nulla” ha detto al magistrato. Ora passerà la prima di chissà quante notti in carcere.

Sicuramente sarà questa la verità processuale, ma la verità vera è un’altra.

Sicuramente Casarano non è Secondigliano, non è Miami, ma la verità vera è un’altra.

La verità è quella che, per quanto taciuta o minimizzata, ha già rovinato tanti giovani e le loro famiglie, e continua a sconvolgere i paesi del nostro Salento, Lecce città in primis, dove per strada minorenni comprano e fumano senza ritegno, e si comincia sempre così. Questa:

“Ogni tiro di cocaina, ogni canna fumata alimentano le ricchezze della criminalità organizzata, ogni euro speso finisce nelle tasche dei mafiosi”.

Così, rivolgendosi in particolare ai tossicodipendenti, stimati in “decine di migliaia” solo in provincia di Lecce, il 26 luglio 2018, in conferenza stampa, il procuratore Leonardo Leone De Castris.

