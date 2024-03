LE IDEE / GENDER? NO, GRAZIE!

(Rdl) ______ L’altra mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti al Convegno Internazionale “Uomo-Donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni” promosso dal Centro di Ricerca e Antropologia delle Vocazioni (CRAV), che ha avuto luogo in Vaticano, presso l’Aula del Sinodo, dal 1° al 2 marzo 2024.

Pubblichiamo di seguito le parole che il Santo Padre ha rivolto a braccio ai presenti nel corso dell’incontro (nella foto) prima del suo discorso che è stato letto da Mons. Filippo Ciampanelli :

Discorso del Santo Padre

[Parole del Santo Padre prima del discorso]

Buongiorno! Chiedo di leggere, così non mi affatico tanto; ho ancora il raffreddore e mi affatica leggere per un po’. Ma vorrei sottolineare una cosa: è molto importante che ci sia questo incontro, questo incontro fra uomini e donne, perché oggi il pericolo più brutto è l’ideologia del gender, che annulla le differenze.

Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l’umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda tensione” Io ricordo di aver letto un romanzo dell’inizio del Novecento, scritto dal figlio dell’Arcivescovo di Canterbury: The Lord of the World. Il romanzo parla del futuribile ed è profetico, perché fa vedere questa tendenza di cancellare tutte le differenze. È interessante leggerlo, se avete tempo leggetelo, perché lì ci sono questi problemi di oggi; è stato un profeta quell’uomo.

