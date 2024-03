UN PUNTO. NIENT’ALTRO DI BUONO

(Rdl) ______ Allo Stadio Stirpe pomeriggio fresco e nuvoloso variabile, buona cornice di pubblico, con nutrita rappresentanza di tifosi giallorossi.

Le scelte di Di Francesco: Cerofolini; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Brescianini, Mazzitelli, Gelli; Soulè, Cheddira, Harroui. Le scelte di D’Aversa: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.

Primo tiro in porta della partita, dei padroni di casa, deviato in angolo da Falcone. Poi concludono in porta pure gli ospiti, Banda dalla distanza, blocca Cerofolini.

Il portiere è bravo poi su conclusione di destro a giro di Krstovic. E di nuovo su tiro rasoterra di Almqvist.

Prendono campo e spinta offensiva prima e dopo la mezz’ora i Giallorossi, ma non ottengono nient’altro che una serie di calci d’angolo. Poi, come in avvio, ritornano sotto i Canarini, Reinier va al tiro da lontano, Falcone blocca in presa bassa.

E prima che finiscano i due minti di recupero parziale concessi dal signor Marco Guida di Torre Annunziata, passano in vantaggio con Cheddira, che sfrutta un’uscita goffa di Falcone e relativa mischia sottoporta. 45’+2′. 1- 0.

Niente di che in avvio ripresa. Poi succede di tutto intorno al 60′. Ingenuità enorme di Zortea e fallo sciagurato di Cerofilini che abbatte Krstovic in area di rigore. Penalty giustamente assegnato al Lecce.

Su dischetto Rafia, ma si fa parare il tiro dal portiere che non abbocca alla sua finta. Il rigore però viene fatto ripetere, fra lunghe proteste dei padroni di casa in campo e fuori, dal momento che due giocatori del Frosinone sono entrati in area prima del tiro. Ci riprova Krstovic, che tira forte e il pallone si insacca, con l’aiuto del palo e del portiere in seguito al rimpallo. KRSTOVIC! 61′. 1- 1.

Reazione immediata del Frosinone con Gelli che colpisce l’incrocio dei pali con un tiro di controbalzo dal limite dell’area.

Raffica di sostituzioni. Gioco nervoso e falloso. Passano inesorabili i minuti, ma ci sarà di sicuro un recupero finale notevole. Sono sei e non sono neppure tanti. I padroni di casa creano e sprecano due grosse occasioni a ripetizione allo scadere del novantesimo. Poi vanno all’assalto finale, senza che però per una ragione o per l’altra riescano a segnare, una serie di calci d’angolo e basta.

In questo modo il solito Lecce degli ultimi tempi, goffo e scombinato, almeno oggi porta a casa un punto.

Category: Sport