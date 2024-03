DENUNCIATI ULTRAS GALATINA

REPORTAGE DALLA SERATA EVENTO DI COPERTINO “Aspettando l’8 marzo…il Cif si racconta”. A leccecronaca.it PARLANO LA PRESIDENTE DEL CIF, SIMONETTA RUSSO E IL NOTAIO PAOLO DELL’ANNA, TRA I RELATORI DELLA CONVENTION

di Carmen Leo______ “Sicuramente l’8 marzo rappresenta una data importante per la nostra associazione. La giornata che celebra e promuove l’identità femminile non può non essere importante per una realtà come il CIF, che è un’associazione di donne, di ispirazione cristiana, impegnate nel sociale, e che vogliono contribuire alla realizzazione di una società più giusta […]