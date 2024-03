ENER2CROWD E RWE PER UNA PUGLIA PIU’  GREEN

La transizione energetica e gli obiettivi di sostenibilità vedono nei cittadini e nelle imprese gli attori protagonisti di questo cambiamento epocale che inevitabilmente passa attraverso il mutamento delle abitudini collettive in ogni settore, così da rendere il territorio un luogo migliore e guardare al futuro con maggiore ottimismo.

In questo contesto, la diffusione delle rinnovabili gioca un ruolo chiave potendo ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e ampliando le fonti pulite dalle quali le famiglie possono attingere, contando non solo su benefici ambientali ma anche ovviamente economici.

Tra le iniziative che evidenziano con forza questa esigenza troviamo la campagna “Creiamo Energia” promossa da RWE, azienda leader del settore delle rinnovabili, che ha scelto Ener2Crowd, la piattaforma e app per gli investimenti sostenibili, per finanziare un progetto volto a realizzare un parco eolico nella Regione Puglia, dedicato in particolar modo alla comunità locale e regionale.

Vediamo di cosa si tratta.

Il Parco Eolico di San Severo di RWE

RWE, società da sempre impegnata nella diffusione delle energie rinnovabili ha da poco lanciato una campagna di raccolta di finanziamenti denominata “Creiamo Energia – Insieme per la transizione energetica in Italia”, attraverso la quale realizzare il nuovo Parco Eolico nel Comune di San Severo, in provincia di Foggia, nella Regione Puglia.

L’impianto, già autorizzato e in fase di costruzione, è caratterizzato dalla presenza di 12 aerogeneratori per una capacità complessiva di 54 MW e una produzione annua di 148 GWh, in grado di soddisfare le esigenze energetiche di circa 55 mila famiglie ed evitare oltre 64 milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni anno, il cui termine dei lavori è previsto per la fine del 2024.

Il progetto promosso dalla piattaforma per gli investimenti sostenibili Ener2Crowd ha l’obiettivo principale di coinvolgere la comunità locale verso la transizione energetica, offrendo una grande opportunità di investimento per i cittadini del luogo che potranno beneficiare di tassi di rendimento molto allettanti e a loro dedicati in modo esclusivo, contribuendo allo stesso tempo a migliorare il territorio e l’ambiente circostante.

Partita lo scorso 15 febbraio, l’iniziativa è riservata fino al 5 marzo in via esclusiva ai residenti di San Severo e della provincia di Foggia che conteranno su un ROI pari al 7,5% lordo annuo, con una possibilità di investimento della durata di 36 mesi che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 5 mila euro. Dal 6 marzo fino al 15 aprile, la campagna verrà resa disponibile anche a tutti i residenti della Regione Puglia che potranno beneficiare di un tasso del 6,5% annuo lordo.

Attraverso questa partnership strategica tra RWE e Ener2Crowd, si consolida l’importanza di rendere le comunità locali completamente coinvolte nel miglioramento territoriale, potendo beneficiare in modo diretto del proprio contributo e accelerare la transizione energetica in tutta la Penisola.

Chi è Ener2Crowd

Ener2Crowd è la piattaforma e app dedicata esclusivamente al finanziamento di progetti al 100% sostenibili, una delle poche e prime ad aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Consob ad operare nel settore del crowdinvesting. Con una visione orientata a diffondere e rafforzare la finanza sostenibile, l’azienda nei suoi anni di operatività è stata in grado di finanziare oltre 123 progetti ESG raccogliendo oltre 25 milioni di euro, e creando una community di oltre 12 mila iscritti perfettamente coinvolti nel cambiamento sostenibile, che possono contare su tassi di rendimento molto alti e un livello di sicurezza totale, grazie all’attenta analisi che viene effettuata sui proponenti di progetti presenti sulla piattaforma.

Nella missione di Ener2Crowd, infatti, la partecipazione attiva delle persone è alla base di questa rivoluzione green, ponendo in essere una comunicazione chiara e trasparente, con l’intento di informare e rendere davvero consapevoli i cittadini e gli investitori, attraverso attività divulgative ed eventi dal grande richiamo di pubblico, nazionale e internazionale, che l’hanno resa in breve tempo un punto di riferimento e leader di settore per quanto riguarda la finanza green.

