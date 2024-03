RESOCONTO DELLA RIUNIONE IN PROVINCIA SULLA STATALE 7 TER

Dall’Ufficio Stampa della Provincia di Lecce riceviamo e volentieri pubblichiamo. ______

STATALE , ITINERARIO BRADANICO-SALENTINO:LA PROVINCIA ACCANTO AI COMUNI PER UNA INFRASTRUTTURA ADEGUATA

Si è svolto questa mattina, a Palazzo Adorno, a Lecce, l’incontro convocato dal presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva per raccordare gli enti del territorio interessatial progetto di completamento della Strada statale 7-ter, Bradanico-Salentino, in vista della Conferenza dei servizi indetta da Anas per il 14 marzo prossimo.

All’incontro, presieduto dal vicepresidente della Provincia Antonio Leo, hanno preso parte il direttore generale Andrea Romano, il capo di Gabinetto Antonio Perrone e i sindaci di Lecce, Carlo Salvemini, di Arnesano, Emanuele Solazzo, di Campi Salentina, Alfredo Fina, di Guagnano, Francois Imperiale, di Novoli, Marco De Luca, di Salice Salentino, Cosimo Leuzzi, di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, di San Pancrazio Salentino, Edmondo Moscatelli.

Tutti i sindaci presenti hanno rappresentato l’esigenza di puntare alla realizzazione di quattro corsie nel tratto dell’Itinerario Bradanico – Salentino che va da San Pancrazio Salentino a Lecce, così da creare un collegamento diretto tra il Capoluogo leccese e Taranto, e alleggerire il traffico che interessa, in particolare, gli abitati di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina.

Dopo un aperto e ampio confronto, al termine dell’incontro, è emersa la disponibilità della Provincia a supportare i sindaci in questo percorso unitario teso a creare una infrastruttura adeguata alle attuali e reali esigenze del territorio.

L’Ente provinciale, quindi, condivide la decisione unitaria dei sindaci dei Comuni interessati al progetto, ancora in fase preliminare, di chiedere il sostegno della Regione al fine di interloquire con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore del progetto di ampliamento della strada a quattro corsie e non a due corsie, come previsto finora da Anas.

Lecce, 5 marzo 2024

