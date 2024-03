TRA LE STELLE A NEW YORK BRILLA IL NOME DI IVAN RAGANATO, ATTORE E DIRETTORE ARTISTICO DI SCENA MUTA

(Rdl) ______ Domani 7 marzo alle 18 presso l’istituto italiano di cultura a New York si terrà il Callas Tibute Prize, prestigioso riconoscimento ideato da Dante Mariti della Melos International. Il premio che porta il nome della Divina sarà condotto quest’anno dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte e vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore salentino Ivan Raganato che interpreterà, insieme a Vanessa Innocenti, alcune emozionanti lettere tra Pier Paolo Pasolini e Maria Callas.

L’attore e direttore artistico di Scena Muta, reduce da diversi successi e lavori teatrali e cinematografici come interprete e regista, aveva recentemente interpretato proprio il ruolo di Pasolini nella piece teatrale “Sono abbastanza grande adesso per diventarti amico” scritta da Giuseppe Puppo.

Questa nuova esperienza artistica consacra la passione e l’impegno profusi negli oltre trenta anni di attività sul territorio attraverso, e grazie, alla scuola di arti varie che dirige.

“Essere qui a New York” ha dichiarato Ivan Raganato a leccecronaca.it “rappresenta un punto di arrivo ma soprattutto di partenza, una opportunità per me ma anche per la mia creatura artistica che è Scena Muta. Ho sempre pensato che ciò che avevo avuto la fortuna di conoscere, sviluppare e acquisire con i miei studi e la mia esperienza, dovevo necessariamente condividerlo e metterlo a disposizione del mio territorio. La formazione è, e resta, l’unico strumento per distinguersi e realizzare i propri sogni.

Oggi per me se ne realizza un’altro. E una volta tornato nel Salento, mi metterò subito al lavoro per preparare il grande evento dei 35 anni di attività che stanno per la fare capilino insieme a tanti altri importanti progetti. Ma per il momento godiamoci questa grande opportunità”.

E di grande opportunità si può certamente parlare: l’evento annovera, tra gli altri, nomi come Clarissa Burt, Carol Alt, Natalia Denegri vincitrice di 26 Emmy, la cantante Simona Molinari, le soprano Ines Salazar, Felicia Bongiovanni e Maria Natale.

L’evento organizzato dalla Melos International in collaborazione col prof. Fabio Finotti, direttore dell’istituto italiano di cultura di New York, sarà anche un modo per promuovere la diversità, la sensibilità e l’innovazione nell’arte, per un futuro inclusivo.

