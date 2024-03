PRESENTAZIONE TEATRALE DEL Progetto Heroides DI MARIA MARGHERITA MANCO

di Raffaele Polo _______ Il Progetto Heroides, ideato da Maria Margherita Manco, vuole essere un’esperienza immersiva nel Teatro non solo per attrici e attori, ma per chiunque sia interessato ad avvicinarsi a questo mondo e portare il proprio entusiasmo e le proprie attitudini.

L’idea di questo progetto nasce dallo spettacolo Heroides, da Ovidio, che la Manco (nella foto) porta in scena dal 2016 e il cui debutto – in una veste del tutto nuova – sarà il prossimo 10 maggio a Lecce presso Teatro Asfalto. Partendo dalla sua formazione classicista, che vede le donne eroine della scena e del quotidiano, simboli dei più alti valori umani e di forza interiore senza pari, la Manco vuole creare una realtà tutta al femminile che ruoti attorno al teatro, più di una semplice compagnia: un progetto di coesione e inclusione sociale attraverso l’arte teatrale, in cui tutte le donne, insieme, possono esprimere la propria libertà e la propria potenza, da vere eroine. Il progetto è inclusivo per tutti: non ci sono limiti di età, di interessi (si può partecipare da attori o per formarsi in questa direzione, oppure semplicemente per contribuire in base alle proprie inclinazioni), di sesso (lavorare al femminile e per il femminile non significa assolutamente che gli altri siano esclusi, anzi!).

Il progetto avrà avvio effettivo nell’estate del 2024.

Ma la prima presentazione pubblica avviene in una data simbolica, l’8 marzo, presso la Sala convegni comunale “Karol Wojtyla” di Martano, alle ore 18. Ai saluti istituzionali del Sindaco Fabio Tarantino e della Presidente del Consiglio Comunale di Martano Maria Rosaria Caracuta, seguono gli interventi di Marco Della Gatta, Presidente dell’Ass. Musicale e Teatrale SPITHA – Suoni Poesia Interpretazione Teatro Arte, e di Maria Margherita Manco, che presenta il progetto in dettaglio. La serata si conclude in poesia e musica, con interventi del M° Marco Della Gatta, del sassofonista Marco Chiriatti, della stessa M. Margherita Manco, con la partecipazione degli allievi del corso di teatro e del coro polifonico Spitha. Non si esclude la presenza di artisti ospiti a sorpresa.

Ore 18 Sala Convegni Comunale “Karol Wojtyla”

Piazza Caduti, Martano (ingresso libero)

Telefono 338.4960251

Per i giorni 20 e 21 MARZO 2024 va poi in scena al TEATRO ASFALTO – VIA BIRAGO, 60 – LECCE:

“HANNO FATTO UN DESERTO E LO HANNO CHIAMATO PACE”

da un’idea di Domenico Carusi

testo e regia – M. Margherita Manco

musiche originali, arrangiamenti e direzione coro – Marco Della Gatta

aiuto regia – Francesco Padula

con Maria Margherita Manco, Davide Manzone, Domenico Carusi

Marco Della Gatta – pianoforte

e con la partecipazione del coro polifonico “Spitha”

Partendo dalla citazione di Tacito contenuta nel titolo e utilizzata già per contrastare la guerra in Vietnam, lo spettacolo si propone di essere una voce chiara nel delicato contesto storico che stiamo vivendo. Il testo, che trae spunto da grandi della letteratura mondiale di tutti i tempi, da Tolstoj alla Szymborska, da Misefari a Neruda, veicola un potente messaggio che racchiude le più nobili dinamiche pacifiste e insiste su un evidente richiamo al disarmo e al “cessate il fuoco”. Le scelte drammaturgiche e registiche, che vedono M. M. Manco al suo esordio alla regia, delineano un quadro atemporale e universale, evidenziando l’urgente necessità di decisioni coraggiose a livello personale, sociale, politico e comunitario. Il coro polifonico agisce sulla scena al pari degli attori, in un richiamo esplicito alla tragedia greca, facendo da trait d’union fra il palcoscenico e la platea, scenicamente e simbolicamente. Le musiche originali sono eseguite dal vivo da Marco Della Gatta, che cura anche gli arrangiamenti e la direzione del coro.

PORTA ORE 20.30 – SIPARIO ORE 21

Ingresso con contributo associativo €10

Info e prenotazioni 338.4960251

TEATRO ASFALTO – VIA BIRAGO, 60 – LECCE

