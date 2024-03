SANTA ROSA SENZA RISPOSTE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

Dal mese di novembre 2023 l’Associazione Rione Santa Rosa APS ha effettuato decine di segnalazioni via email allo sportello ambiente, all’assessorato di competenza, nonché agli uffici preposti, circa lo stato di abbandono di alberi e rami caduti a seguito del maltempo in via Adda. Sempre nella stessa zona comunicavamo agli uffici, e senza mai ricevere alcun riscontro, la presenza di una palma che invadeva il balcone di un abitazione privata, che necessitava di manutenzione. Alle innumerevoli segnalazioni in questi mesi, l’Associazione ha inviato una pec in data 19 gennaio u.s. all’Amministrazione Comunale, al Settore Ambiente, supportata da foto, esponendo lo stato di degrado nella zona del quartiere succitata, ricevendo un nulla di fatto.

Le segnalazioni che riceviamo dai cittadini residenti sono molteplici, tra le quali spicca lo stato di abbandono della Tettoia di Via Basento, dove all’interno della struttura erbacce infestanti, alberi sovraccarichi di rami e foglie adiacenti ai palazzi condominiali, sono oggetto di nidificazione di animali e insetti.

Sono anni che sul territorio la Ns. Associazione da sola, senza alcun aiuto, opera con progetti di inclusione sociale e si dimostrata attenta alle istanze dei cittadini. Tuttavia spesso ci rendiamo conto di non essere ascoltati dalle istituzioni e questo purtroppo non agevola le relazioni.

Vogliamo ricordare che Santa Rosa è un quartiere strategico, dove è in atto un passaggio generazionale della popolazione residente e necessita di una maggiore attenzione per i numerosi problemi quotidiani che vanno oltre il restyle della fontana e del futuro mercato. Quindi, continueremo a collaborare con le istituzioni, come abbiamo sempre fatto e documentato, ma pretendiamo maggior rispetto per l’Associazione e pertanto per i cittadini.

Lecce, 08/04/2024.- RIONE SANTA ROSA APS

Presidente Pierluigi Caiulo

