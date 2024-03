ESCE IN ETA’ MATURA L’OPERA PRIMA DI LUCIANO TRICARICO, “Tarot“. E’ UN GIALLO POLIZIESCO. AVVINCENTE

di Raffaele Polo _______

Nell’abbondante panorama di ispettori, commissari, ufficiali, detectives e indagatori che formano la schiera continuamente in crescita della letteratura legata al poliziesco (giallo, noir o legal) della nostra letteratura contemporanea, approda un originale anti-eroe, ovvero l’ispettore Daniel Santos, marsigliese pieno di difetti che diventa subito il protagonista di questo ‘Tarot’, un denso libro di 327 pagine (Rossini Editore, 17,99 euro) di Luciano Tricarico (nella foto), che così si presenta: “Ho sessantuno anni, sono residente a Racale da cinque e per cinquanta ho vissuto in Friuli Venezia Giulia. Mi fregio di essere uno dei componenti del gruppo di lettura Rosantina campagna del sud, di cui Maria Cucurachi è anima e coordinatrice, che si riunisce ogni venerdì sera a Lecce presso la biblioteca Bernardini.

Dopo aver pubblicato due libri di poesia ed essere apparso con racconti brevi in alcune antologie, Tarot è la mia prima opera narrativa.”

Trattando la vicenda come avrebbe potuto fare un personaggio alla Clint Eastwood (ma senza la sua prestanza fisica…) Tricarico ci affascina con la sua conoscenza dei ‘Tarocchi’ che sono sovente presi come punto di riferimento per i loro misteriosi significati. E sono soprattutto i serial-killer a lasciare segni che riconducono ai più conosciuti ‘Arcani’ di cui l’autore è ceramente attento cultore.

La storia è ambientata a Marsiglia,ai giorni nostri. Non sono neppure le sei e trenta di una cupa mattina invernale che lo scorbutico ispettore della Gendarmerie, Daniel Santos, viene brutalmente riportato alla realtà dalla suoneria del cellulare di fianco al letto. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto al porto vecchio in condizioni inusuali: l’hanno trovato appeso e abbigliato come una delle figure degli Arcani maggiori dei Tarot.

Sul posto, il commissario Delon gli affianca Petit, giovane e avvenente agente, che – senza nascondere un iniziale disappunto – finirà per accettare come braccio destro nell’indagine. Inizia così una serie di omicidi che lo porteranno a scoprirsi, contro ogni sua convinzione, capace di relazioni umane e di provare sentimenti quali l’amore disinteressato, l’amicizia, il rispetto e il sacrificio.

Il libro è avvincente e si fa leggere con piacere, senza pause o cadute: è, inoltre, estensore di alcune descrizioni erotiche che l’autore tratta senza compiacimenti ma con asettiche e coinvolgenti descrizioni. Navigando fra i ‘topoi’ tradizionali di questo genere di scrittura, troviamo anche un po’ di Dan Brown, e un pizzico di Marlowe… Non manca nulla, insomma, a costruire una storia avvincente e particolare, che non manca di un finale a sorpresa, come ci si aspetta dai migliori scrittori.

