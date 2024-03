IL CARPE DIEM DI BARONI E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI D’AVERSA

(Rdl) ______

“Lecce mi ha lasciato solo bei ricordi, c’è stato modo di scrivere belle pagine da giocatore prima e da allenatore poi, ho dato tutto quello che avevo”.

La partita al Via del Mare di domani, domenica 10 marzo 2024, orario infasto 12.30, arbitro il signor Daniele Chiffi di Padova, ventottesima giornata, poi solo altre dieci al termine del campionato, con le due squadre distanziate solo di due punti, ma entrambe in piena zona retrocessioe, non ha bisogno di altro per dare motivazioni ai protagonisti. Però di sicuro ne avrà una in più di tutti gli altri Marco Baroni (nella foto nella conferenza stampa di ieri), allenatore che lo scorso anno portò il Lecce alla salvezza e quest’anno ci sta provando col Verona.



“Serve fare punti, noi siamo cambiati tanto, abbiamo messo dentro otto ragazzi nuovi di quelli arrivati a gennaio, hanno culture diverse e modi di giocatore diversi ma non abbiamo tempo, serve vincere partite, segnare e pensare solo a quello.

In questo campionato la lotta salvezza è ancora più difficile del solito, ci sono molte squadre coinvolte…Non mi piace fare pronostici, mi piace vivere l’oggi come se non ci fosse un domani, e questo dobbiamo applicarlo anche in questa partita”.

Roberto D’Aversa ordina ai suoi di vincere la partita. E basta.

“Dobbiamo capirne l’importanza e fare di tutto per vincere perché è necessario allungare in classifica. Dobbiamo giocare senza ansia, anche perché in casa i ragazzi hanno raggiunto sempre risultati importanti. Ragioniamo su quanto fatto, tenendo sempre bene a mente il valore specifico della partita di domani senza commettere errori.

Il Verona pur avendo cambiato molto è migliorato, ma indipendentemente dall’avversario domani si deve evidenziare la voglia di vincere. I duelli faranno la differenza, ed il risultato, oltre alla tattica, dipenderà dalla voglia di vincere e di fare risultato pieno a tutti i costi. Al fischio finale trarremo le conclusioni”.

