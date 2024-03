DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 10 MARZO 2024

Buongiorno!

Oggi è domenica 10 marzo 2024.

San Macario.

Da questa mattina siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Come oggi, centodiciotto anni fa, veniva aperta a Londra la stazione della Metropolitana di Piccadilly Circus. Cinquantotto anni fa, invece, la regina Beatrice dei Paesi Bassi sposava Claus von Amsberg, con grande gioia dei settimanali e rotocalchi italiani, all’ epoca particolarmente attenti alle vicende delle case reali europee.

Proverbio salentino: CI FRABBRECA E MMARITA NU SAPE CCHIU CU DICA

Chi si costruisce casa e sposa un figlio non sa più cosa dire.

Costruire e maritare, comporta un grande impiego di denaro e di energia, che coloro che lo fanno avrebbero tanto da raccontare.

Pensate ai preparativi di un matrimonio, alle mille cose che bisogna scegliere e …pagare. Abiti, bomboniere, invitati, il locale, il menù, gli invitati….Quali parenti si piò evitare di invitare e quali amici si vogliono al proprio fianco. Con i genitori e i suoceri che devono dire la loro e non li si può ignorare.

Per non parlare della costruzione della propria casa, chi lo ha fatto sa che è un’impresa e non solo per i costi.

Intanto decidere il materiale, il tufo o il lecciso, no forse meglio i mattoni, ma quali? Quelli di qualità, che però costano il doppio, o gli altri più economici? Sarà meglio risparmiare sui muri e quei soldi investirli sull’intonaco, o meglio sugli infissi?

E le piastrelle del bagno, di che colore, e le dimensioni? quelle di venti o quelle di quaranta centimetri, e nel salotto mettiamo i marmi o la ceramica? E poi le bussole: di noce, di ciliegio, di faggio, di pino, boh? Costruite come? in listellato, oppure in legno massiccio, mastello, o quelle più economiche in compensato? quelle artigianali realizzate dal falegname amico, o quelle industriali? E le luci, vogliamo mettere le luci tradizionali, meglio le alogene, no i led, oppure? Meglio farsi consigliare, e allora non si finisce più, ognuno dirà la sua e sarà diversa da tutte le altre. Insomma una fatica immane…

