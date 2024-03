NUOVA SEDE UIL A LECCE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

LUNEDÌ 11 MARZO 2024 – La UIL di Lecce ha inaugurato questa mattina una nuova sede nella zona 167 di Lecce, in via Nicolò Machiavelli, 10, nel quartiere Stadio. Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini con l’assessore Silvia Miglietta, l’avvocato Sandra Zappatore per Arca Sud Salento e la Segretaria confederale UIL Puglia Azzurra Schirosi. Ha benedetto i locali Don Sandro Quarta, parroco di San Sabino.

“Nel cuore della periferia della città, la UIL apre oggi un nuovo Centro di Servizi alla Persona, un presidio di socialità ed un luogo di condivisione che sarà la casa di tutti: persone fragili, donne, immigrati e tutti coloro che hanno ed avranno bisogno di ascolto e supporto. Siamo il Sindacato delle persone e questo luogo rappresenta più che mai la nostra mission”, ha detto il Coordinatore territoriale della UIL di Lecce, Mauro Fioretti.

La nuova sede potrà contare su un presidio fisso del Centro Ascolto Uil Mobbing e Stalking (responsabile Giusy Scorrano), del Coordinamento UIL Pari Opportunità e Politiche di Genere (responsabile Lucia Orlando) e dell’Ufficio Immigrati. I locali di via Machiavelli sono stati assegnati alla UIL di Lecce in comodato d’uso attraverso il bando di Arca Sud Salento per la concessione di immobili ad associazioni di volontariato ed organismi con scopi sociali.

“La UIL di Puglia sostiene fortemente questa iniziativa. Quella che parte oggi è una sfida molto importante, perché mantenere aperto quotidianamente questo presidio, una luce sempre accesa nel buio delle difficoltà di questi quartieri di periferia, è un impegno che ci assumiamo tutti con responsabilità. Le persone troveranno qui una porta sempre aperta, accoglienza, ascolto e risposte concrete alle loro esigenze”, ha sottolineato Azzurra Schirosi, Segretaria confederale della Uil di Puglia.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’avvocato Sandra Zappatore di Arca Sud Salento. “Grazie alla UIL e al lavoro di squadra, si è riusciti oggi ad aprire questo importante Centro Servizi alla Persona in uno stabile delle case popolari, un Centro che sarà punto di riferimento per tutti, anche per i tanti immigrati che oggi hanno bisogno di capire come si assegnano gli alloggi popolari in città e così evitare che certi affaristi speculino sui bisogni di queste persone. Grazie alla collaborazione ed il protocollo firmato nel 2019 con l’Amministrazione comunale, abbiamo dato nuova vita a locali chiusi, abbandonati e in stato di degrado delle case popolari, assegnandoli ad associazioni che offrono importanti servizi e ascolto a chi ha bisogno”. Altre iniziative simili, ha annunciato l’avvocato Zappatore, sono in cantiere: “Per ottenere i fondi del Poc Legalità del Ministero dell’Interno, abbiamo presentato un progetto che prevede un finanziamento di 500mila euro per recuperare gli altri locali che sono ai piani di terra dei fabbricati popolari nelle Zone 167 A, B e C”.

“Non posso che esprimere soddisfazione piena per questa iniziativa – ha evidenziato il Sindaco Carlo Salvemini – nata grazie a un’intesa siglata dal Comune di Lecce con Arca Sud Salento che siamo pronti a rinnovare proprio per gli importanti risultati che garantisce. Nel tempo – ha ricordato – abbiamo aperto diversi importanti nuovi spazi in quest’area urbana, penso all’associazione Angeli di Quartiere, Nasca Teatro, la Casa di accoglienza delle donne insieme a Don Gerardo, ora la sede Uil. Il quartiere Stadio è il più grande della città di Lecce, un cuore pulsante al quale sono molto legato e sul quale abbiamo programmato 15 milioni di euro di nuovi investimenti”.

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo