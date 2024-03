AL TOTO ALLENATORE ESCE LUCA GOTTI

(Rdl) ______ Non c’è l’ufficialità, ma questa sera diversi siti sportivi specializzati (nella foto, quello di SportItalia) in maniera concorde danno per già raggiunto l’accordo e anticipano che il nuovo allenatore del Lecce sarà Luca Gotti, atteso domani in città per la firma del contratto.

Luca Gotti ha 56 anni, ed è di Adria, in provincia di Rovigo.

Nella stagione 2018-2019 è stato al Chelsea come collaboratore di Maurizio Sarri.

Dal luglio 2019 è il secondo di Igor Tudor all’Udinese.

Il 1º novembre 2019, a seguito dell’esonero di Tudor, assume l’incarico di allenatore dei friulani.

Due giorni dopo, al debutto in Serie A, vince contro il Genoa per 1-3. Viene confermato sulla panchina dei bianconeri terminando il campionato al 13º posto con 45 punti.

Il 7 agosto 2020 prolunga il proprio contratto con il club fino a giugno 2021.

Nella stagione 2020-2021 arriva 14º con 40 punti e viene nuovamente confermato.

Nella stagione successiva, a causa del deludente cammino dei friulani in campionato, viene esonerato il 7 dicembre 2021, lasciando la squadra al 14º posto in classifica con 16 punti raccolti in altrettante partite.

Il 1º luglio 2022 firma un contratto biennale con lo Spezia. Il 15 febbraio 2023 viene esonerato con la squadra al 17º posto con 19 punti in 22 partite. ______

