E’ USCITO IL MANUALE PRATICO DI RENEE DANG CHE INSEGNA A RACCOGLIERE E RIUTILIZZARE L’ACQUA PIOVANA

(Rdl) ______ Un manuale pratico per affrontare la crisi idrica, con un sistema di raccolta della pioggia semplice ed economico da realizzare, senza scavi o lavori di edilizia.

Lo pubblica Terra Nuova Edizioni (160 pagg. 16,50 euro).

L’autrice è Renee Dang (nella foto), che vive vicino ad Atlanta, negli Stati Uniti. Da sempre interessata al tema della bioedilizia e del ri-sparmio energetico, con questo libro si rivolge ai non esperti del settore per diffondere la pratica del recupero dell’acqua. È molto attiva sui social, dove gestisce grup-pi di discussione sul tema.

Tutte le indicazioni pratiche per raccogliere l’acqua piovana in modo semplice, veloce ed economico.

Crisi idrica, siccità e razionamento dell’acqua potabile fanno ormai parte della nostra quotidianità, soprattutto in estate.

Questo libro ci spiega come recuperare l’acqua piovana per innaffiare l’orto, le piante e abbeverare gli animali, riducendo al minimo i costi e il tempo impiegato.

Seguendo il metodo Quickrain, chiaramente illustrato nelle sue fasi, in soli nove giorni sarà possibile costruire un sistema di raccolta dell’acqua piovana usando taniche esterne, quindi senza necessità di scavi e di vasche interrate.

Sono pure dettagliate :

• le leggi in materia di raccolta dell’acqua piovana in Italia

• le dimensioni ottimali del serbatoio in base alle vostre esigenze

• l’esatta lista della spesa per la pompa, la cisterna, i filtri, i tubi, per risparmiare soldi e tempo

• le indicazioni precise su come istallare la cisterna e portare l’acqua recuperata dove volete

• come costruire un sistema automatico di abbeveraggio per eventuali animali da cortile

• come utilizzare l’acqua piovana in bagno.

