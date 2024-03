  “Lecce faccia pace coi suoi alberi”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Alessandro Presicce (nella foto), presidente della Terza Consulta del Comune di Lecce, ci manda il seguente comunicato _______

LA TERZA CONSULTA SUI LAVORI STRAORDINARI DI COSIDDETTA “MESSA IN SICUREZZA” DEL QUARTIERE SAN LAZZAROIn merito all’operazione di cosiddetta “messa in sicurezza delle alberature” nel Quartiere San Lazzaro, la Terza Consulta precisa di non avere mai ricevuto dall’Amministrazione comunicazioni sul progetto in tempo utile per poter operare una valutazione ed una, pur minima, azione di partecipazione alle associazioni rappresentate né di mediazione rispetto all’intervento.

Solo telefonicamente, a poche ore dalla Conferenza Stampa di presentazione dell’intervento, l’Ass.re Valli ha avvertito il Presidente della Consulta della volontà dell’amministrazione di porre in essere il progetto e vi è stata una mera anticipazione dei contenuti della Conferenza Stampa in una breve riunione in Assessorato all’Ambiente il giorno prima della Conferenza stessa.

Sebbene l’Amministrazione non avesse tecnicamente l’obbligo di coinvolgere la Consulta, appariva doveroso, per un intervento di così alto impatto, in un quartiere storico così delicato ed importante per la città, provare a sviluppare un percorso condiviso su scelte che intaccano il già esiguo patrimonio arboreo della nostra città.

La Terza Consulta, pur nel rispetto del lavoro dei periti e degli uffici, ritiene che l’intervento di abbattimento contemporaneo di 67 pini, che si sta operando in questi giorni, potesse essere meglio vagliato, con strumenti tecnici più approfonditi e in linea con le moderne tecnologie e metodologie di valutazione e potessere essere magari effettuato per step, a partire dagli alberi effettivamente in immediato pericolo di crollo. Differendo quindi i tagli rinviabili.

La Terza Consulta auspica la nostra Città faccia pace coi suoi alberi e che, istituito un Ufficio Unico degli Alberi, approvi al più presto il Regolamento e Piano del Verde, unico strumento che possa dare certezza al bistrattato ambiente della nostra città. _______

