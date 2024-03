LA STORIA / MARITO GELOSO PORTA VIA CON VIOLENZA IL TELEFONINO ALLA MOGLIE E VIENE ARRESTATO

COMUNITÀ ENERGETICA: RISPARMIO, SOSTENIBILITÀ E CONDIVISIONE. L’incontro a Trepuzzi, Domenica 10 marzo

Domenica 10 marzo presso la sede di GAL Valle della Cupa in Via Surbo, 32 si terrà un incontro organizzato da Proloco Casalabate Marina di Trepuzzi APS, in collaborazione con General Contractor e con il Patrocinio del Comune di Trepuzzi su “Comunità Energetica: risparmio, sostenibilità e condivisione”. Recentemente l’Unione Europea, per raggiungere la carbon neutrality, […]