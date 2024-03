READING DI POESIA A MAGLIE GIOVEDI’ 14

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Stefano Donno (nella foto), I Quaderni del Bardo Edizioni, ci manda il seguente comunicato _______

TERRE E BARBARIE – il reading

Nell’ambito degli eventi promossi da Fondazione Capece per “Il marzo della poesia”, a Maglie, presso Galleria Capece (Piazza Aldo Moro, 25), giovedì 14 marzo, a partire dalle 19:00, si terrà il reading “Terre e barbarie” che vedrà alternarsi le voci e le performance di Francesco Aprile ed Egidio Marullo, Stefano Donno, Massimo Pasca, Elio Coriano, Anna Rita Merico, Cesare Minutello, Francesco Bucci.

Terre e barbarie: cos’è la terra e cosa il territorio?

Dove finisce la mappa e inizia la voce?

In un tempo in cui territori e confini dominano il dibattito pubblico, la poesia, come pensiero critico, può ricavarsi ancora uno spazio per l’indagine delle forme dell’esistere e del vivere al di là delle barriere (stilistiche, politiche, sociali)? Una serata di performances dove voci diverse, per attitudine e pratiche autorali, si misurano con il dire e il fare poesia, dalle relazioni tra parola poetica, suono e arti visive, allo spoken, dalla poesia civile alla poesia-pensiero, un incontro come messa in opera di differenti modalità e visioni.

