 “Uno sguardo dentro i Pink Floyd” A LECCE  VENERDI’ 15

Lo sapevate che i Pink Floyd hanno un album segreto? Conoscete Bob Close? E il messaggio nascosto in un pezzo di The Wall? Sapete degli errori sulle foderine dei Pink Floyd in cui c’è addirittura un’altra band? Qual è la vera storia del Diamante Pazzo? Chi entrò quel giorno ad Abbey Road?

Le risposte a queste domande e a tante altre curiosità saranno al centro di “Uno sguardo dentro il lato oscuro della luna. La storia del più grande gruppo raccontata da 4 floydiani”, l’ouverture narrativa promossa dalla Provincia di Lecce, che si terrà venerdì 15 marzo, alle 18.30, nell’Auditorium del Museo Castromediano, a Lecce. L’ingresso è gratuito.

4 floydiani doc, vale a dir eLello Isceri, Lello Russo, Stefano D’Amico, Mario Manfreda e 2 attrici, Piera Mita e Betta Pezzuto, racconteranno la storia del gruppo più influente della musica contemporanea, con musica, video, fotografie, testimonianze e rarità, per far conoscere il lato scuro della loro storia e per offrire spunti e pillole di conoscenza sul tema, in vista del concerto “Symphonic Pink Floyd”, sempre a cura della Provincia dei Lecce, in programma il 23 marzo.

Per apprezzare ancora di più la musica dei Pink Floyd, infatti, è indispensabile conoscere la storia del gruppo e della loro musica, suonata ovunque eppure innovativa, di massa eppure d’élite, e i tratti di un fenomeno sociale che ha influenzato tutta la musica degli ultimi sessant’anni.

L’incontro al Museo sarà, infatti, non solo un momento per appassionati e curiosi, ma anche “una guida all’ascolto” dell’attesissimo concerto, già sold out da giorni, dedicato allo storico gruppo inglese, intitolato “Symphonic Pink Floyd– Atom Heart mother and more”, in programma il sabato 23 marzo alle 18, nel Teatro Politeama Greco, a Lecce.

Il concerto, proposto nell’ambito della nuova Stagione Lirica 2024 della Provincia di Lecce, è un evento culturale e musicale unico, visto a Parigi, Londra, Milano, ma mai realizzato in Puglia e solo due volte in tutto il Sud Italia.

Si esibiranno, in uno straordinario ensamble, l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles, diretta dal maestro e arrangiatore Valter Sivilotti, il Coro Lirico di Lecce, diretto da Vincenza Baglivo e gli OHM, tribute band, fra i gruppi più accreditati tra quelli che ripropongono i brani dello storico complesso. La proposta della Provincia di Lecce è una contaminazione ai massimi livelli tra musica classica, psichedelia, progressive rock e alternative rock.

