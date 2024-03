ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

(e.l.) _______ Ieri a Surbo i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato Simone Potì, 24 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione in casa sua, condotta con l’ausilio del cane antidroga Fighter (nella foto), è stato trovato in possesso di quaranta grammi di cocaina, due grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento delle dosi e 2.000 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto i domiciliari.

Category: Costume e società