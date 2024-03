LUCA GOTTI SI PRESENTA

(Rdl) ______ “La lotta salvezza è avvincente. Per chi vede da fuori… ”

Queste le prime parole ufficiali del nuovo allenatore del Lecce, oggi alle 13 nella conferenza stampa di prrsentazione organizzata dalla società

“La lotta salvezza è avvincente. Per chi vede da fuori, è davvero bella. Quando ci sei dentro, le cose le vedi in maniera diversa. Le tensioni hanno un peso specifico diverso.

Non vorrei parlare di me, ma forse è utile. Il 2023 per me è stato un anno difficile: ho avuto due operazioni invasive. Una a luglio, che non mi ha consentito di accettare le offerte ricevute. Dopo 7-8 mesi di stampelle ora sono tornato alla normalità.

Tante cose che mi sono state dette su questo territorio mi piacciono. Questa cornice è indispensabile per comprendere i miei perché.

La corsa salvezza non è facile, bisogna affrontarla con consapevolezza. Ci saranno 10 partite tutte importanti, compresa quella di sabato. C’è un breve termine, quindi le cose vanno ponderate diversamente. La cosa più importante è non fare danni.

Qualcuno ha parlato di discussioni, nella realtà è successo l’esatto contrario. Io ho detto a Corvino che non vengo qua per il contratto. Ci sono 10 partite, poi se ci piacerà staremo ancora insieme. Corvino invece insisteva per fare un bel contratto. Sono aspetti simpatici che mi piace raccontare.

Ho trovato un gruppo elettrico, sicuramente non spento. Le vicende hanno scosso il gruppo. Stamattina ho visto una squadra viva”. ______

LA RICERCA nel nostro articolo di questa mattina

Category: Sport