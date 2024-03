DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 14 MARZO 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 14 marzo 2024.

San Matilde.

A Lecce, il nostro amico Emanuele Ricercato compie 44 anni: tanti auguri!

E tanti auguri al consigliere regionale Paolo Pagliaro, che oggi festeggia il suo compleanno!

14 marzo 1972. Uno dei misteri italiani, rimasti a lungo al centro di polemiche. Una data cardine degli ‘anni di piombo’ e della ‘strategia della tensione’, come fu in seguito soprannominato quel periodo. Giangiacomo Feltrinelli, fondatore dei Gruppi d’Azione Partigiana, editore miliardario, vicino all’ estrema sinistra extraparlamentare, rimane ucciso in una esplosione nei pressi di un traliccio dell’alta tensione a Segrate, alle porte di Milano. Cercava di farlo saltare in aria, per dare il segnale dell’ inizio della ‘lotta armata’ contro lo Stato.

Proverbio salentino: CCHIU FORTE CHIOE CCHIU PRESTU SCAMPA.

Più forte piove più presto spiove.

