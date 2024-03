LA PREVISTA STANGATA SUI GRATTINI / Ok, il prezzo è giusto!

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Gabriele Molendini, consigliere comunale di Lecce Città Pubblica, ci manda il seguente comunicato in cui illustra le ragioni sostenute dalla maggioranza di Carlo Salvemini di aumentare il costo della sosta _______

“La città che viviamo quotidianamente è una città dominata dal traffico automobilistico, con un numero tra i più elevati in Italia di auto per famiglia e con flussi veicolari di ingresso in città che determinano uno squilibrio evidente. Occorre un servizio trasporto pubblico locale efficiente che renda conveniente lasciare l’auto privata avendo come alternativa il bus. Quindi serve aumentare le frequenze di passaggio dei bus, ampliare la fascia orario di servizio alla mattina presto e alla sera, per consentire alle persone di usare il bus per andare e tornare dal lavoro, aumentare i percorsi e le fermate verso i quartieri, le marine, i borghi e le frazioni.

Siamo alle soglie di questo cambiamento, grazie alla nuova Sgm totalmente pubblica, cioè di proprietà dei cittadini leccesi. Un’azienda che a differenza del passato (quando l’azienda era solo al 51% del Comune e per il 49% dei privati) non distribuirà utili, ma reinvestirà totalmente i profitti per migliorare i servizi di mobilità”.

Sono le dichiarazioni di Gabriele Molendini, consigliere di Lecce Città Pubblica.

“Per ricevere l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico e sosta tariffata – continua Molendini – la Sgm deve presentare un Piano Economico Finanziario (Pef) economicamente in equilibrio che il Consiglio comunale è chiamato ad approvare.

Il Pef prevede un piano di investimenti di circa 8,7 milioni di euro: per 24 nuovi mezzi, per il sistema Rvm (la geolocalizzione dei mezzi, per vedere i minuti mancanti all’arrivo alla fermata), per i servizi igienici per gli autisti ai capolinea, per la ristrutturazione di fermate e paline, che saranno ammodernate e fornite di servizi digitali. Una nuova sede aziendale. E poi 57 nuove assunzioni a tempo indeterminato di autisti e amministrativi. Perché finalmente potremo utilizzare 900.000 km in più di percorrenze che garantiranno maggiori frequenze e orari di servizio. E serve il personale per farlo.

Come si coprono le spese di investimento e le spese correnti di un servizio di trasporto pubblico efficiente? Il trasporto non fornisce ricavi adeguati in nessuna città, prescindendo dalla sosta tariffata.

Sosta tariffata che è quindi la fonte per sostenere un Tpl efficiente in città, come alternativa all’auto, al traffico, all’inquinamento, all’insufficienza dei parcheggi”.

Sosta tariffata che è anche politica della sosta, che deve servire a indirizzare i flussi, ci tiene a precisare il consigliere.

“Il Pef della nuova Sgm portando a 1 euro le tariffa oraria delle zone prima a 0,60 ed eliminando la gratuità pomeridiana di alcune zone a 0,60 ha anche questo scopo – sottolinea Molendini – oggi si paga 0,60 a San Lazzaro fino a via Gentile, a Porta Rudiae, Porta Napoli ed in tante zone che si trovano praticamente in centro. I residenti di queste zone sanno bene che il flusso di chi cerca parcheggio si indirizza in quelle zone. Quindi, ad esempio, chi viene dalla provincia va a parcheggiare in via Gentile anziché in via Ritucci perché la sosta costa meno pur essendo strade contigue.

Stesso discorso per via Adua (0,60 cent), via Manifattura Tabacchi, tratti di viale Otranto, la zona alle spalle del Tribunale (addirittura gratuita a pomeriggio). Con il risultato che chi abita lì non trova mai da parcheggiare. Chi ha un negozio in quelle strade, vede le auto parcheggiate per lunghe ore davanti alla propria vetrina”.

“Serve la rotazione della sosta e le strisce blu servono proprio a questo. A liberare queste strade, i residenti, i commercianti, da una situazione che è diventata difficile. E serve un servizio di trasporto pubblico efficiente, parcheggi di interscambio attrezzati, che rappresentino una alternativa all’arrivo in centro in auto e alla lunga sosta. È quello che prevede il Pef di Sgm.

Per i residenti, invece, è prevista la diminuzione del costo dell’abbonamento per la seconda auto (per la prima è gratuito) da 190 a 140 euro.

In alternativa si poteva restare fermi. Come ha fatto la destra per vent’anni. Con una società i cui utili fanno felice un socio privato. E una politica aziendale che non aveva alcun interesse a rafforzare il trasporto pubblico e a disincentivare il traffico delle auto. Tutta concentrata sui ricavi della sosta. A danno della città”.

