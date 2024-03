CONVEGNO DIVULGATIVO DI SPELEOLOGIA SUBACQUEA A NARDO’ 

(gdt) ______ Il Centro di Speleologia Sottomarina Apogon organizzaun workshop di speleologia subacquea, che si terrà a Nardò venerdì 16 e sabato 17 marzo 2024 presso il suggestivo Chiostro dei Carmelitani.

L’evento, finanziato dalla Regione Puglia e con il patrocinio del Comune di Nardò e della Società Speleologica Italiana ETS, offre un’opportunità unica di esplorare la disciplina della speleologia subacquea sotto ogni suo aspetto. Dal Soccorso Speleosubacqueo alla Biologia, dalla Geologia alla Storia, questo workshop copre un vasto panorama di conoscenze. L’iniziativa si propone lo scopo di divulgare ad un ampio pubblico la disciplina della Speleologia Subacquea, vista sotto i suoi principali aspetti.

Il programma si articola in due giornate; sabato 16 si svolgeranno, aperte anche al pubblico nei limiti della capienza della sala le relazioni di esperti del settore: lo speleosub Raffaele Onorato, che condividerà la storia della speleologia subacquea in Italia ed Europa, Attilio Eusebio che relazionerà sulle tecniche di immersione speleosubacquea, Michele Onorato che illustrerà le scoperte biologiche nelle grotte sommerse e il dottor Mario Parise che discuterà dell’importanza della speleosubacquea per la ricerca geologica.

Gli iscritti potranno vivere un’esperienza pratica indimenticabile la domenica 17 marzo che sarà dedicata a una prova di immersione in acque libere lungo un percorso sagolato. I partecipanti potranno apprendere i principali nodi usati in speleologia subacquea e mettere alla prova le proprie abilità subacquee.

Per ragioni organizzative le iscrizioni sono state limitate a trenta partecipanti nonostante le richieste siano state più che doppie rispetto a quanto era stato preannunciato all’atto di indizione del convegno.

Nell’occasione si svolgerà una mostra storica sulle attrezzature utilizzate dagli speleogi nel corso dei decenni e la loro evoluzione. Le attrezzature sono il nucleo di un museo che le istituzioni potrebbero realizzare per illustrare l’attività preziosa degli speleo sub che non si dedicano solo all’esplorazione e alla ricerca scientifica ma costituiscono un corpo specializzato per gli interventi di ricerca e salvataggio in condizioni particolari ed estreme.

Raffaele Maria Onorato: nato a Nardò (LE) l’8 settembre del 1956, pratica attivamente la speleologia e la subacquea dal dicembre del 1972. Per dodici anni consecutivi è stato presidente del Gruppo Speleologico Neretino (dal 1986 al 1998) ed in tale periodo ha fondato la Sezione Speleosubacquea e la Scuola di Speleologia di Nardò. Dal 1988 al 1995 ha ricoperto la carica di Vice Presidente della Federazione Speleologica Pugliese. Per sei anni, dal 1986 al 1992, ha rappresentato la Puglia nel Consiglio Nazionale della Società Speleologica Italiana.

Per dodici anni è stato Responsabile del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per Puglia, Calabria e Basilicata (fino al dicembre 2000), effettuando e dirigendo con successo decine di operazioni di soccorso in montagna, grotte, forre, ipogei artificiali e cavità sommerse.

Per sei anni, dal marzo 2004 al marzo 2010, è stato Coordinatore Nazionale della Commissione Speleosubacquea del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dirigendo sul campo complesse operazioni di soccorso, anche all’estero.

E’ autore e coautore di oltre 140 lavori, tra pubblicazioni, saggi, contributi ed articoli, tecnici, scientifici e divulgativi, sulle attività subacquee, la speleologia, la speleosubacquea, la tutela ambientale, il soccorso speleologico e i diritti umani. Tra i suoi scritti, il libro autobiografico “Dove osano le anguille, ovvero: racconti di uno speleosub”.

Ha conseguito i titoli di Istruttore Regionale di Tecnica Speleologica della Società Speleologica Italiana;E’ l’unico Istruttore Internazionale di Speleologia Subacquea della Union International de Spéléologie nell’Italia Meridionale.

Attualmente è Presidente del Centro di Speleologia Sottomarina Apogon con sede in Nardò e Delegato della Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della SSI per l’Italia Meridionale.

Attilio Eusebio: Nato a Torino il 15 gennaio 1958. Geologo e appassionato fotografo, pratica la speleologia dal 1978, la subacquea e la speleosubacquea dal 1999. Istruttore Speleosub della Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della Società Speleologica Italiana. Istruttore Full Cave TDI.

Nel 2001 diventa Istruttore PADI.

Dal 2005 è istruttore TDI di immersioni tecniche con miscele (Nitrox e Trimix).

Nel 2008 diventa Master Scuba Trainer e IDC Staff PADI. Nel 2009 diventa Instructor Trainer TDI-SDI.

Dal 2008 al 2021 è Istruttore della Scuola di Formazione per Tecnici Speleosubacquei del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Nel 2013 ne diventa Direttore. Utilizza dal 2004 Respiratori a Circuito Chiuso: Rebreather Voyager (2004-2005), Buddy Inspiration e Vision (dal 2006).

Alterna l’attività esplorativa in grotte e le immersioni tecniche con l’attività didattica con le spedizioni subacquee e speleosubacquee.

Ha al suo attivo oltre 2500 immersioni ed esplorazioni in grotte alpine e marine (in Italia, Francia, Albania, Bosnia, Montenegro, Cuba, Messico e Spagna).

E’ stato presidente del Gruppo Speleologico Piemontese CAI UGET dal 1982 al 1992.

Istruttore di Speleologia dal 1980. Dal 1986 al 2013 è stato Presidente della Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, curando lo sviluppo e l’evoluzione dell’organizzazione speleologica regionale.

Autore di oltre 200 pubblicazioni a carattere specialistico e coautore di tre libri, tra cui l’Atlante delle Aree Carsiche Piemontesi.

Michele Onorato: Nato a Nardò il 24 settembre 1994, Speleosub del Centro di Speleologia Sottomarina Apogon, Biologo marino con Laurea magistrale in Coastal and Marine Biology and Ecology, Dottorando in “Earth Processes and Management of Resources and Risks for a Resilient Society and Territory”, Istruttore Subacqueo di 2° Livello ANIS/CMAS. Dal 1° luglio 2017 a 31 settembre 2017 ha svolto servizio di volontariato presso Acquario Del Salento – Santa Maria al Bagno, Nardò 73048 (LE).

Pubblicazioni e campagne di ricerca effettuate:

1) ONORATO M. & BELMONTE G., 2017 – Submarine caves of the Salento peninsula: faunal aspects. Thalassia Salentina 39 (2017), 47-72.

2) ONORATO M. ONORATO R., POSI M. E., POTO M., 2017 – La Spunnulata della Pajara: esplorazione e prime osservazioni. Thalassia Salentina 39: 73-82.

3) ONORATO M. ONORATO R., POSI M. E., POTO M., 2020 –A new underwater karst phenomenon along the west coast of Salento peninsula (Italy): the “Enzo Manieri-Elia” Cave. Thalassia Salentina 42: 49-58.

4) ONORATO M., 2020 – Ricerche biospeleologiche in Grotta Zinzulusa. SottoTerra rivista di speleologia del G.S.B. – U.S.B. 151: 114-122.

5) CHIARUSI T., D’ANGELI I., GIANNUZZI F., ONORATO M., ORSINI S., ZUCCHINI S., 2020 – La Notte dei Ricercatori 2020, da via Zamboni ad una piazza virtuale. SottoTerra rivista di speleologia

6) TALÀ A., BUCCOLIERI A., CALCAGNILE M., CICCARESE G., ONORATO M., ONORATO R., SERRA A., SPEDICATO F., TREDICI S. M., ALIFANO P., BELMONTE G., 2021 – Chemotrophic profiling of prokaryotic communities thriving on organic and mineral nutrients in a submerged coastal cave. Science of The Total Environment 755, part 1.

7) ONORATO M., ONORATO R., PALMISANO P., PARISE M., 2021 – Le cavità Naturali di Santa Caterina (Nardò, Puglia). Speleologia 84: 16-23 Cave Science Pills

Mario Parise: Nato a Napoli il 24/03/1965, laureato con lode in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ricercatore e Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1994 al 2016. Dal 1 aprile 2015 al 12 dicembre 2016 è stato anche Responsabile dell’Unità Secondaria di Bari dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI).Dal 13 dicembre 2016 è Professore Associato in Geologia Applicata dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali.

Esperto geologo e geomorfologo, con esperienza pluriennale nell’ambito della interpretazione aereo-fotogrammetrica di fenomeni di dissesto idrogeologico, e nella relativa restituzione cartografica. Le principali attività di ricerca riguardano i fenomeni gravitativi (riconoscimento di frane, valutazione della suscettibilità e pericolosità da frana, evoluzione di fenomeni franosi, analisi multi-temporale di frane, rischio da frana, soglie pluviometriche per l’innesco di frane superficiali) e le aree carsiche (geomorfologia epigea ed ipogea, esplorazione e rilievo di cavità sotterranee naturali e artificiali, protezione dell’ambiente carsico, pericoli naturali e antropici in ambiente carsico, inquinamento e degrado degli acquiferi carsici, idrogeologia carsica).

Ha trascorso numerosi periodi di permanenza all’estero, svolgendo attività di ricerca ed esplorazione negli Stati Uniti d’America (Colorado, Arizona, New Mexico, Florida), Cuba, Madagascar, Giordania, e Albania.

Autore e co-autore di oltre duecento pubblicazioni su rivista a livello nazionale ed internazionale, nonché di numerose pubblicazioni in atti di congressi nazionali ed internazionali.

Nel triennio 2021-2023, Vice Presidente della Società Speleologica Italiana.

Nel triennio 2024-2026, Tesoriere della Società Speleologica Italiana.

Nel triennio 2023-2025, Adjunct Secretary nel Bureau della International Union of Speleology (UIS).

