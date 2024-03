DOMENICA 17 CARLO SALVEMINI AVVIA LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

(Rdl) ______ «Insieme ai partiti e ai movimenti della coalizione abbiamo organizzato un momento di festa, in un parco pubblico, per stare insieme e per un primo avvio della nostra campagna elettorale».

Carlo Salvemini ha fissato il primo appuntamento pubblico della sua campagna elettorale per domenica 17 marzo dalle 10.30 al Parco del Galateo (ingresso da via Malta e da via Camassa).

«Sarà come noi intendiamo le campagne: un’occasione di impegno, ma ricca di momenti per stare insieme, conoscersi, fare amicizia e trascorrere ore liete. Nei luoghi più belli della nostra città. Perché per noi la politica unisce. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare».

Category: Eventi, Politica