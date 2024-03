DIARIO DEL GIORNO / SABATO 16 MARZO 2024

Buongiorno!

Oggi è sabato 16 marzo 2024.

Santa Matilde.

A Iesi, il nostro amico Gianni Gualdoni, critico e storico musicale, organizzatore di eventi, e regista, festeggia il suo compleanno: auguri!

1966. Cinquantotto anni fa, in piena corsa nello spazio fra le due superpotenze, gli Usa fanno un deciso balzo in avanti nella corsa verso la Luna: viene lanciata a Cape Canaveral, in Florida, la missione spaziale Gemini 8, che nello stesso giorno effettua il primo aggancio nella storia dei voli umani dello spazio.

1978. Sono passati così quarantasei anni dall’ inizio di uno dei casi italiani, ancora in parte avvolto nel mistero, che più profondamente ha inciso sulla nostra storia contemporanea. In un agguato a Roma in via Fani le Brigate Rosse rapiscono il leader della Dc Aldo Moro, uccidendo i cinque uomini della scorta. Verrà trovato cadavere il 9 maggio.

Proverbio salentino: ACIU STRITTU MINTITE A MIENZU

Posto stretto mettiti in mezzo.

