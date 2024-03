PRIMA VITTORIA ESTERNA, TRE PUNTI PREZIOSI E UN’INIEZIONE DI FIDUCIA

(Rdl) ______ Il nuovo allenatore Luca Gotti manda in campo: Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo – Blin, Ramadani, Oudin – Almqvist – Krstovic, Piccoli.

L”ex Favio Liverani: Costil – Gyomber, Manolas, Pirola, Bradaric – Maggiore, Coulibaly, Basic – Candreva – Tchaouna, Weissman.

Prima occasione della partita per i padroni di casa. Colpo di testa di Pirola su assist di Candreva, Falcone ci mette i pugni. Ma alla loro prima occasione, segnano gli ospiti.

IL VANTAGGIO DEL LECCE! 17′. 0 ‐1.

Almqvist intercetta un cross dalla destra di Gendrey e prova la conclusione, la palla finisce nei paraggi di Kristovic, e poi, toccata da Gyomber, finisce in rete.

La reazione della Salernitana produce un tiro alto e un altro parato da Falcone. Poi il Lecce ritorna in avanti, controllo e conclusione a giro dalla distanza di Almqvist, Costil blocca sicuro.

Lungo possesso palla della squadra di casa, senza però riuscire a trovare lo spunto giusto. Quando ci riesce, al 42′, Falcone salva su una conclusione sotto porta di Maggiore.

E tutti negli spogliatoi per il riposo.

Al rientro Luca Gotti mette Dorgu al posto di Oudin.

Fase di gioco grigio, nervoso e discontinuo.

Al 52′ cross di Gallo dalla sinistra, palla in area dove Piccoli prova a calciare, respinge Pirola con la palla che finisce sui piedi di Almqvist ma la sua conclusione è alta sopra la traversa.

I tanti cambi operati dal Liverani non cambiano il registro della partita.

Nel Lecce entra Sansone per Gallo.

Ultimo quarto d’ora, padroni di casa improvvisamente in avanti, gli ospiti adesso sono in difficoltà, Falcone salva in qualche modo due volte in minuto.

Gonzalez per Krstovic, squadra più equilibrata che ora deve riuscire a far passare il tempo che manca alla fine per portare a casa il risultato importante.

Corner senza esito per i padroni di casa, e si va al recupero finale.

Sei minuti. Da far passare.

Colpo di testa di Manolas, su calcio d’angolo di Candreva, fuori alla sinistra di Falcone.

Il Lecce tiene palla, poi rischia, e poi ancora riprende a tenere palla, con l’arbitro che prolunga il recupero.

Triplice fischio. Il Lecce ritrova il sorriso.

Category: Sport