ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

(e.l.) ______ Ieri sera i Carabinieri del Comando Stazione di Nociglia (nella foto) hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 19 anni di Botrugno, del quale non sono state rese note le generalità, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e di possesso di banconote false.

Durante una perquisizione in casa sua, sono stati rinvenuti cento grammi di hashish, dodici grammi marijuana, 6.000 euro in contanti ritenuti provento di spaccio, e, a parte, 180 euro in banconote falsificate. Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

Category: Cronaca