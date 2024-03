DRAMMA DELLA FOLLIA / SEGUITI 

(g.p.) _______ “Questa tragedia della follia non doveva succedere, si poteva, si doveva evitare”.

Albano Galati era una persona in difficoltà, aveva problemi di salute e di lavoro.

Ora ci sono quattro figli con la mamma morta e il papà in carcere.

“La priorità per la nostra amministrazione comunale, come ha precisato anche il nostro sindaco Luigi Guidano, sono i quattro figli di cui uno ha appena 12 anni. Saremo vicini concretamente a loro per tutto ciò che occorre” – ha dichiarato il vicesindaco di Taurisano Sonia Santoro, che ha poi aggiunto: “Noi ieri, venuti a conoscenza di quanto era accaduto, siamo andati sul luogo per assicurarci intanto che il minore fosse in un luogo sicuro e poi anche quelli maggiorenni che avevano appena appreso dell’omicidio della madre e dell’arresto del padre. Una tragedia che colpiva quattro figli che sono le vittime di questo grave fatto. Ci faremo carico di tutte le loro necessità , anche offrendo loro un supporto psicologico.

L’intera cittadinanza si è stretta intorno a questa famiglia ma anche a quella di Galati, incolpevole di quello che lui ha fatto”, precisa la vicesindaca. “Ci uniamo al dolore di questa famiglia, dei figli sperando che, con l’aiuto di tutti, possano superare questo momento e trovare la forza di andare avanti”. _______

