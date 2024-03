L’ APPELLO / RISPARMIATE ALMENO LE MAGNOLIE A SAN PIO

Dal Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce, riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

oggetto: Comunicato stampa per la salvaguardia del filare di magnolie in occasione della demolizione di edifici e dei lavori di riqualificazione urbana per gli alloggi a canone sostenibile in via Sozy Carafa a Lecce.

Lecce, 17 marzo 2024 Avendo appreso dell’imminente inizio di lavori di riqualificazione dell’area ERP di via Sozy Carafa, segnaliamo la presenza di numerosi alberi di Magnolia grandiflora “Gallisoniensis” in filare che, come da documentazione fotografica, risultano soffocati dalla recinzione dello stesso cantiere e dei quali non è chiaro il destino nel quadro del progetto.

Il quartiere San Pio, uno dei più popolosi di Lecce, ha copertura vegetale molto ridotta, se si esclude il parco privato di Villa Reale, ancor più esigua in seguito alla eliminazione della gran parte della zona a verde e degli alberi di Parco Corvaglia, ridotto, nonostante le numerose proteste di residenti e associazioni, a un piazzale mattonato.

Consapevoli del bene rappresentato per funzione eco-sistemica e valore paesaggistico del filare di magnolie di via Sozy Carafa, si chiede che in alcun modo esso sia deturpato o anche semplicemente potato o ridotto, anche in virtù del recente “Regolamento stralcio”, adottato da questa Amministrazione in materia di gestione corretta degli alberi e del verde urbano; della legge 157/1992 art.21 comma 1 e della direttiva europea 2009/147/CE, che, da marzo a settembre, vieta la potatura e l’abbattimento di alberi nel periodo di nidificazione degli uccelli.

Il Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano chiede pertanto all’Amministrazione Comunale di Lecce e ai responsabili degli Uffici competenti nonché ai responsabili dei lavori che si adottino le distanze e le misure necessarie a salvaguardare l’alberata di via Sozy Carafa in fase di cantiere e si metta in conto la sistemazione del marciapiede e delle aiuole, eventualmente da allargare, affinché alberi e pedoni possano convivere pacificamente durante e dopo i lavori per per la riqualificazione.

Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce _______

