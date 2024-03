GIOVEDI’ 21 A COPERTINO A SCENA MUTA PARLA PEREZ DI LUCIO MAIORANO

di Raffaele Polo _______

Lucio Maiorano (nella foto) è lo ‘scopritore’ di Matteo Perez, insigne pittore nativo di Alezio, completamente sconosciuto, fino a qualche tempo fa, ma autore di importanti opere e dalla vita avventurosa che lo porta in giro per l’Europa, facendolo infine approdare nell’America Latina.

Siamo a cavallo tra il 1500 e il 1600 e la vita di Matteo suggerisce a Lucio Maiorano non solo una serie di importanti e documentate ricerche, ma anche la stesura di un avvincente libro (L’enigma Matteo Perez de Aletium, il Raggio Verde, 2021, pag.112) da cui è tratta una articolata commedia dallo stringato titolo ( Perez ) che viene proposta a Copertino, in prima assoluta, dalla Compagnia ‘Scena Muta’ giovedì 21 marzo, dalle ore 20, nella Sala Teatro di via Bologna.

La riduzione teatrale è stata particolarmente curata dall’autore e affidata agli ottimi interpreti della Scuola di Teatro, sotto la regia di Ivan Raganato e Maria Antonietta Vacca. Sono in scena Pierluigi Quarta, Clara Camisa, Carmen Leo, Lorenzo Prete, Cristian Scatigna, Luca Trevisi, Francesco Greco, Alisia Mariano, Emanuele Greco, Gabriele Madaro, Chiara Leo, Antonio Greco, Agnese Macchia, Caterina Lezzi, Sofia Martena, Caterina Lezzi, Stefania Posi e Marzia Giagnorio.

Un appuntamento di grande spessore, che porta a conoscere ancora meglio questo misterioso personaggio, che ha interpretato il Manierismo fin nella Cappella Sisrina, trasportandolo poi a Malta e Spagna, in Perù… Con un segreto ancora insoluto che lo accompagnò per tutta la vita…

Category: Cultura, Eventi