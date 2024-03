REPORT DELLA POLIZIA STRADALE SUI CONTROLLI DELL’ALTRA NOTTE: QUATTRO GUIDAVANO UBRIACHI, DUE DROGATI

La notte del 17 marzo c.a., a Lecce in P.zza Rizzo, nell’ambito della campagna nazionale, rivolta al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, che rappresenta una delle aree di intervento pubblico sulla quale l’Unione Europea ritiene debba essere concentrata l’attenzione degli Stati membri per ridurre sensibilmente l’incidentalità stradale negli anni a venire, la Sezione Polizia Stradale di Lecce ha intensificato i controlli con l’impiego di un considerevole numero di pattuglie.

Tali dispositivi di controllo sono stati effettuati da 11 operatori della Specialità della Polizia Stradale di Lecce, unitamente a personale all’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Lecce.

Nel corso del servizio 107 conducenti sono stati sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata; i conducenti positivi al precursore sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro.

4 sono stati quindi i conducenti risultati positivi agli accertamenti alcolemici per i quali si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, dei quali un conducente è risultato essere neopatentato ed inoltre denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’esame di accertamento per assunzione di Stupefacenti;

sono stati quindi i conducenti risultati positivi agli accertamenti alcolemici per i quali si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, dei quali un conducente è risultato essere neopatentato ed inoltre denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’esame di accertamento per assunzione di Stupefacenti; 9 conducenti sono stati sottoposti all’esame del precursore droga di cui 2 sono risultati positivi al test e sottoposti all’esame di secondo livello da inviare per la conferma al Laboratorio di Tossicologia Forense di Roma (sono risultati positivi a cocaina e cannabinoidi) .

Inoltre, sono state contestate 3 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per patenti scadute e mancata revisione. Sono state ritirate 6 patenti. I punti decurtati, nel totale delle persone sanzionate, sono stati 50.

Category: Cronaca