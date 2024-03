LA PIAGA DELLA DROGA CHE CONTINUA A ROVINARE TANTI GIOVANI E LE LORO FAMIGLIE. UN ARRESTO A TAVIANO

(e.l.) ______ I Carabinieri del Comando Stazione di Taviano (nella foto), a seguito dell’ennesimo episodio di violenza domestica degenerata in rapina impropria ed estorsione, ieri sera hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 22 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari con permesso di allontanarsi per lavoro e che si trova ora in carcere a Lecce, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

Dietro, ancora una volta, la piaga della droga, che continua a rovinare tanti giovani e le loro famiglie.

Ad allertare gli uomini dell’Arma sono stati gli stessi genitori che, esasperati dall’ennesima richiesta di denaro avanzata dal figlio per l’acquisto di sostanze stupefacenti, si sono fatti coraggio chiedendo aiuto al numero di emergenza 112.

Infatti, in seguito al diniego del denaro, il giovane era andato in escandescenze, scagliandosi contro il padre, come già avvento altre volte in passato.

Category: Cronaca