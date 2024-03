ORRORE INFINITO A GAZA. TREDICIMILA BAMBINI ASSASSINATI, CENTINAIA DI MIGLIAIA NON HANNO PIU’ NEMMENO LA FORZA PER PIANGERE

(Rdl) ______ WASHINGTON, 17 marzo (Reuters) - L'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia ha dichiarato domenica che oltre 13.000 bambini sono stati uccisi a Gaza durante l'offensiva israeliana, aggiungendo che molti bambini soffrivano di grave malnutrizione e non avevano "nemmeno l'energia per piangere. " Il direttore esecutivo dell'UNICEF Catherine Russell ha indicato un comunicato stampa dell'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia che attribuiva la cifra al ministero della sanità di Gaza. (Al Jazeera) Israele ha ucciso più di 13.000 bambini a Gaza dal 7 ottobre, mentre altri soffrono di grave malnutrizione e non “hanno nemmeno l’energia per piangere”, afferma il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. “Altre migliaia sono rimaste ferite o non riusciamo nemmeno a determinare dove siano. Potrebbero essere bloccati sotto le macerie… Non abbiamo mai visto un tasso di morte simile tra i bambini in quasi nessun altro conflitto nel mondo”, ha detto domenica il direttore esecutivo dell’UNICEF Catherine Russell alla rete CBS News. “Sono stata nei reparti di bambini che soffrono di grave anemia e malnutrizione, l'intero reparto è assolutamente silenzioso. Perché i bambini, i neonati… non hanno nemmeno la forza di piangere”. Russell ha detto che ci sono state “grandi sfide burocratiche” per spostare i camion a Gaza per chiedere aiuto e assistenza mentre la carestia perseguita più di due milioni di palestinesi dall’inizio della guerra “genocida” di Israele. Inoltre, secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), un bambino su tre sotto i due anni nel nord di Gaza è attualmente gravemente malnutrito. L’agenzia ha inoltre avvertito che la carestia incombe sull’enclave assediata, sottoposta agli implacabili bombardamenti israeliani da più di cinque mesi. Le critiche internazionali sono aumentate nei confronti di Israele a causa del bilancio delle vittime della guerra, della crisi di fame a Gaza e delle accuse di aver bloccato le consegne di aiuti nell’enclave. ______ LA RICERCA nel npstro articolo del 24 febbraio scorso “A Gaza i bambini stanno morendo di fame, è inaccettabile“. APPELLO PER AIUTARLI

Category: Cronaca, Politica