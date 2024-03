PACCO E CONTROPACCO…MA QUESTA VOLTA UNO SPECIALISTA DELLE TRUFFE AI DANNI DEGLI ANZIANI FINISCE IN CARCERE

(e.l.) ______ Sabato scorso la Squadra Mobile della Questura di Lecce (nella foto) ha arrestato in flagranza di reato un giovane di 19 anni, della provincia di Napoli, incensurato, ritenuto responsabile di truffa ai danni di una persona anziana.

In particolare, la vittima, descrivendo le fasi della truffa, spiegava di aver ricevuto una telefonata da parte di un individuo che, qualificandosi come direttore di un ufficio postale, affermava che la figlia aveva ordinato un pacco per l’importo di 3.200 euro, e che, se non avesse pagato quanto dovuto, sarebbero scattate le denunce.

Al contempo l’uomo preannunciava che a breve sarebbe arrivato un suo incaricato per ritirare il denaro, cosa che avveniva quasi subito.

La povera donna, intimorita, consegnava così i contanti che aveva in casa oltre a vari monili in oro; il sedicente incaricato delle poste, dopo aver fotografato denaro e gioielli, si allontanava frettolosamente.

La vittima, di 79 anni, capito di essere stata truffata, si rivolgeva subito alle Forze dell’Ordine consentendo così l’immeditata attività di ricerca.

La Squadra Mobile, grazie alle descrizioni fornite, nonché all’immediata attività investigativa che consentiva di raccogliere un fotogramma che immortalava il responsabile, si metteva alla sua ricerca e riusciva a individuarlo e a bloccarlo mentre cercava di allontanarsi dalla città, con il bottino addosso.

Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

