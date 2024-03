PALAZZO BN, ICONA DEL LUSSO NEL CUORE DEL BAROCCO LECCESE, NUOVA LOCATION DI limehome

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

limehome cresce in Italia e sbarca a Lecce nel prestigioso Palazzo BN

La nuova location limehome a Lecce si trova in Via XXV Luglio, a soli 10 minuti dal centro

L’azienda ha come ulteriore obiettivo l’espansione strategica verso le destinazioni del Sud Italia e nella regione Puglia, a partire da Bari

limehome adotta il modello di gestione più opportuna a seconda della città, dell’immobile e del tipo di domanda, spaziando dai service apartments, fino a residenze turistico alberghiere e hotel

Milano, 20 marzo 2024 – limehome, operatore leader in Europa nell’offerta di appartamenti dal design innovativo e gestiti con processi completamente digitalizzati, annuncia la firma di un nuovo edificio a Lecce nell’incantevole Palazzo BN, segnando un’altra tappa significativa nel proprio percorso di espansione in Italia.

Quella di Lecce è la prima location di limehome in Puglia e la terza ad essere operativa in Italia. Dall’arrivo di limehome nel Belpaese, a ottobre 2023, le unità hanno sorpassato quota 100, a dimostrazione della capacità di limehome di consolidare il proprio ruolo di partner affidabile nel settore immobiliare.

Il progetto di Palazzo BN, ideato dall’ex banchiere italo-svizzero Renè De Picciotto, è considerato un’icona del lusso nel cuore del Barocco leccese e rappresenta una fusione tra l’architettura degli anni ’30 e un design contemporaneo. Il palazzo gode inoltre di una posizione strategica in città, in Via XXV Luglio, a soli 10 minuti dal centro.

Le unità limehome, operative prima dell’estate, variano in dimensioni dai 40 ai 90 metri quadrati di ampiezza, sono dotate di cucine completamente attrezzate, zona pranzo separata e soggiorno arredati con eleganza classica e design contemporaneo. La struttura vanta inoltre un centro fitness, un parcheggio convenzionato e il Roof Garden, un giardino pensile unico nel suo genere che offre una meravigliosa vista panoramica sulla città di Lecce, un vero e proprio parco urbano a due passi da piazza Sant’Oronzo.

“Siamo entusiasti di annunciare il nostro ingresso nel panorama pugliese, soprattutto in una location così prestigiosa. Questo segna un passo molto importante nel percorso di crescita ed espansione di limehome nel Sud Italia e in Puglia, dove nel prossimo futuro intendiamo concentrare le nostre risorse” ha commentato Alessandro Giuffrè, Country Manager Italia di limehome. “Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri ospiti un’esperienza unica in questa splendida destinazione e siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità in tutta la regione, a partire proprio dal capoluogo: Bari infatti è un’altra città che consideriamo molto promettente e interessante per i nostri ospiti italiani e internazionali”.

Gli appartamenti limehome sono gestiti come hotel di alta fascia, con sistemi di accesso completamente digitali, e offrono agli ospiti molto più spazio di quello offerto da una camera d’albergo, ma in una fascia di prezzo più accessibile e con un ambiente che fa sentire più a casa che in un hotel. Il modello operativo basato sulla tecnologia fa ampio uso dell’intelligenza artificiale dalla determinazione dei prezzi alla relazione con i clienti, permettendo di offrire più valore a prezzi più competitivi rispetto a una camera d’albergo standard. Inoltre, grazie alla flessibilità del proprio modello, limehome è in grado di adottare la modalità di gestione più opportuna a seconda della città, dell’immobile e del tipo di domanda, spaziando dai service apartments, sino a residenze turistico alberghiere e hotel, valutando quindi interi edifici dotati di accesso indipendente delle più variegate dimensioni.

