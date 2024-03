TRAGICO INCIDENTE, DUE VITTIME

(e.l.) _______ Questo pomeriggio verso le 15, sulla provinciale per Brindisi, a San Vito dei Normanni, nei pressi della base militare americana, c‘è stato un tragico incidente stradale. Il bilancio è di due morti e un ferito grave.

Le vittime sono Pasqualina Prezioso 50 anni, di San Michele Salentino, che era alla guida di una Toyota Yaris. E Maria Epifani, 66 anni, che viaggiava a bordo di una Opel Corsa, condotta dal marito, che si trova ora ricoverato in gravi condizioni all‘ospedale Perrino.

Lo scontro, frontale, fra le due autovetture è stato violentissimo (nella foto).

Indagini della Polizia Locale in corso di svolgimento per accertare dinamica e cause di quanto accaduto.





