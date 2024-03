“Battiato l’alieno” A LEVERANO SABATO 23

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

LEVERANO (LE) – In occasione del 79° anniversario della nascita di Franco Battiato, fa tappa a Leverano il tour europeo di presentazione del libro “BATTIATO L’ALIENO” di Alessio Cantarella e Maurizio Di Bona, edizioni Mimesis, con la prefazione firmata da Syusy Blady.

L’ evento culturale si terrà il 23 Marzo 2024 alle ore 18:00 presso la Biblioteca di Comunità “Piazza Coperta – Leverano Centrale” di Leverano e dialogheranno con l’autore Vincenzo Ferrari, Direttore di TarantoBuonasera ed Umberto Cagnazzo, bibliotecario Libermedia.

Un libro che racconta aneddoti ed amicizie del cantautore siciliano ed impreziosito dalle immagini realizzate dal cartoonist napoletano Maurizio di Bona, che scorrono al di là di spazio e tempo, evidenziandone l’ indole autoironica e divertente, ancora ignorata da tanti.

A riportare Battiato sulla Terra e ricomporre il quadro d’insieme dell’artista, dell’uomo e del Maestro una miriade di ricordi scritti da chi lo ha conosciuto, ha collaborato con lui e gli ha voluto bene: Juri Camisasca, Mario Venuti, Antonella Ruggero, Stefano Pio, Filippo Destrieri, Umberto Broccoli ed altri amici e collaboratori. Una graphic novel che celebra le visioni, la musica, le sperimentazioni, le introspezioni e l’ironia della vita dell’artista, della sua arte e della sua anima ed accompagna il lettore verso “mondi lontanissimi”, ove “tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà”. Franco Battiato continua ancora a far smarrire i pensieri dei suoi instancabili ascoltatori con innumerevoli stratagemmi, ammaliandoli e traghettandoli verso nuove aperture, nuove vie che conducono “all’essenza delle cose” e seguire così “le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare!”

GLI AUTORI

Alessio Cantarella (1985) è un ingegnere informatico catanese, appassionato di arte, cinema, viaggi e lingue. Per Manlio Sgalambro ha curato sito e profili social ed era amico di Franco Battiato, con cui ha collaborato per la realizzazione del film Niente è come sembra (2007).

Maurizio Di Bona (1971) è un cartoonist napoletano. Ha realizzato Chi ha paura di Giordano Bruno (2006), Cose da Runners (2016), È tutto un manga manga (con R. Corradi, 2020) e Supereroi (con R. Corradi, 2022).

