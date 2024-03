DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 21 MARZO 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 21 marzo 2024.

San Benedetto.

Auguri di buon compleanno, a Lecce, al nostro amico Arturo Baglivo e alla nostra amica Jenny Perrone. E, a Roma, al nostro amico David Gramiccioli.

Tradizionalmente, è il primo giorno di primavera, anche se in realtà la nuova stagione è cominciata già da ieri, con il nuovo equinozio, come appunto ieri avevamo annunciato qui.

Vediamo come stanno le cose.

L’equinozio (dal latino aequinoctium, derivato a sua volta da “aequa-nox” cioè «notte uguale» in riferimento alla durata del periodo notturno uguale a quello diurno) è quel momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui quest’ultimo si trova allo zenit dell’equatore. Esso ricorre due volte durante l’anno solare e, in tale momento, il periodo diurno (ovvero quello di esposizione alla luce del Sole) e quello notturno sono uguali, giungendo i raggi solari perpendicolarmente all’asse di rotazione della Terra.

Gli equinozi occorrono a circa sei mesi di distanza l’uno dall’altro, più precisamente a marzo e a settembre del calendario civile; analogamente ai solstizi, essi sono convenzionalmente assunti come momento di avvicendamento delle stagioni astronomiche sulla Terra. Nell’emisfero boreale l’equinozio di marzo segna la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, mentre quello di settembre termina l’estate e introduce l’autunno. Viceversa accade nell’emisfero australe, dove l’autunno entra all’equinozio di marzo e la primavera in quello di settembre.

L’equinozio di marzo (cioè quello di primavera nell’emisfero boreale) è anche detto punto vernale, punto dell’Ariete o punto gamma (dalla lettera minuscola greca γ, la cui forma ricorda, appunto, la testa di un ariete, anche come simbolo tradizionale astrologico), mentre quello dell’equinozio d’autunno, a settembre, viene anche chiamato punto della Bilancia (o punto omega Ω). Tale notazione, di derivazione astrologica, oggi non è più valida, in quanto, a causa della precessione degli equinozi (a sua volta dovuta al moto eccentrico dell’asse terrestre), tali punti non si trovano più nella costellazione da cui prendono il nome: attualmente infatti, all’equinozio di marzo, il Sole si trova nella costellazione dei Pesci (e dovrebbe entrare nell’Acquario nel 2600) mentre a settembre si trova nella Vergine.

L’equinozio di marzo cade spesso il giorno 20 e, a partire dal 2044, saltuariamente anche il 19 marzo. Questo anticipo è dovuto all’organizzazione dei giorni bisestili nel calendario gregoriano che, non coincidendo esattamente con l’anno siderale, ha comportato il mantenimento dell’alternanza quadriennale per l’anno 2000, e causato quindi un progressivo spostamento di un giorno di tutti gli avvenimenti celesti, fino al prossimo riallineamento, previsto nell’anno 2100.

21 marzo 1960. Apartheid: massacro a Sharpeville, Sudafrica: la polizia apre il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore uccidendone sessantanove e ferendone cento ottanta. Nessuno si scandalizza più di tanto delle ‘democratiche’ leggi razziali presenti ancora negli Stati Uniti d’ America, o in Sud Africa, oppure dei massacri inglesi in Australia.

Proverbio salentino: NU BESSERE MUTU TUCE, CA TUTTI TE SUCANU, NU BESSERE MUTU MARU CA TUTTI TE SPUTANU

Non essere molto dolce, che tutti ti succhiano, non essere molto amaro che tutti ti sputano.

Ancora una volta la saggezza popolare ci ricorda che “in medio stat virtus“, quindi bisognerebbe evitare di eccedere, sempre, anche quando come indole magari saremmo portati a fare del bene.

