LA VOCAZIONE RELIGIOSA DI SALVATORE TOMMASI A CALIMERA VENERDI’ 27 

di Raffaele Polo ______

Ricca di sensibile introspezione e delicato procedere poetico, la raccolta di Salvatore Tommasi (nella foto) dal significativo titolo di “Spes messis, Storia in versi di una vocazione religiosa” (Ed. Esperidi pag 94, 13 euro) ci induce a riflettere sul sacro, quello che è dentro di noi e quello che è fuori di noi.



Farlo sulla scia del racconto di una vocazione religiosa, con momenti di sincera adesione, ma anche di critica e di abbandono; comprendere nel sacro, accanto alle consuete rappresentazioni religiose, l’amore per la natura, la cura degli altri, l’apertura ai problemi del mondo.

È quanto viene proposto nell’incontro organizzato dall’Associazione Kalimeriti Ambrò pedìa, in collaborazione con Comune di Calimera, Edizioni Esperidi, Ragtime Bubu Band, per mercoledì, 27 marzo 2024 dalle ore 18 al Nuovo Cinema Elio di Calimera.



La manifestazione, che sarà condotta da Francesca Romano, prevede i saluti di Gianluca Tommasi, sindaco di Calimera e dell’editrice Roberta Marra.

Intervengono poi Samuele Tommasi, guida ambientale; Francesco Aprile, coordinatore “Io Posso”;

Sara Montinaro. esperta nella difesa dei diritti umani e, naturalmente, l’autore Salvatore Tommasi.

La lettura di alcuni testi saranno di Simone Franco e i contributi musicali del Laboratorio inCOROnati di Ninfa Giannuzzi e di Antonio Aprile, accompagnato da Andrea Tommasi.

Infine, verrà proiettato il video di Fernando Luceri e Renato Colaci.

Category: Cultura, Eventi, Libri