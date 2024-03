DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 22 MARZO 2024

INCONTRO SULLA BIODIVERSITA’ A ZOLLINO VENERDI’ 22

Riceviamo e volentieri pubblichiamo (nella foto, semi di legumi salentini) _______ “Costruiamo sistemi sementieri diversificati in Puglia: incontro con Rete Semi Rurali e BiodiverSO” A Zollino un appuntamento per discutere di semi locali Rete Semi Rurali e i progetti BiodiverSO sbarcano a Zollino per un incontro incentrato sulla gestione collettiva dell’agro-biodiversità e sulla diversificazione dei […]