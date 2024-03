“Fuga da Belgrado”, ROMANZO DI INCONTRO FRA MONDI E CULTURE DIVERSE

di Raffaele Polo _______

Ardian Haxhaj (nella foto) è nato nel 1976 nel villaggio Gllarevë della città di Klinë. Laureato in Letteratura albanese all’Università di Prishtina, è autore di documentari e sceneggiature per la televisione del Kosovo. Ha pubblicato una raccolta poetica e quattro romanzi. Nel 2010 ha vinto il premio come miglior scrittore dell’anno conferito dal Ministero della Cultura albanese.

I suoi romanzi sono permeati da una malinconica ed evidemte vena intimistica, spesso caratterizzata dall’uso della seconda persona. Stavolta, per i tipi di Besa, pubblica ‘Fuga da Belgrado’ (pag. 196 euro 16 ).

Il protagonista dell’avvincente narrazione è Elad, un giovane commerciante di Belgrado. La sua è una vita tranquilla, agiata e felice; ha tanti amici e una moglie che ama, Sara.

La Seconda guerra mondiale è alle porte e presto, per i due sposi, l’appartenenza al popolo ebraico diventa l’unica cosa importante ed è la ragione per cui sono costretti a lasciare tutto e a rifugiarsi in un piccolo villaggio di albanesi musulmani, tra le montagne, «alla fine del mondo».

Trovano ospitalità presso la famiglia di Bajram, tra gente semplice che vive seguendo la tradizione del Kanun, il codice d’onore albanese per il quale l’ospite è sacro, indipendentemente dalla sua religione o provenienza.

L’angoscia per il timore di essere scoperti, l’isolamento e il drastico cambiamento di vita mettono a dura prova la loro resistenza, soprattutto quando, con l’arrivo dell’esercito tedesco, i due sono costretti a separarsi: Sara resta a casa di Bajram ma Elad si nasconde in un luogo ancora più isolato. Qui incontra la seducente Habibe e la loro breve ma intensa relazione lo aiuta a superare la paura e gli infonde speranza. Poi la guerra finisce ed Elad e Sara possono ritrovarsi e riprendere la loro vita.

Vent’anni dopo, ritornato sulle montagne per rivedere Bajram, Elad scoprirà che la sua salvezza ha avuto un prezzo che qualcun altro ha pagato per lui.



Un romanzo che è, prima di tutto, il racconto di un incontro fra mondi e culture diverse, in cui il rispetto per l’uomo e per la parola data riesce ad andare oltre un destino che sembra già segnato.

.

Category: Cultura, Eventi, Libri