Galattica a GALATINA LUNEDI’ 25

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

Lunedì 25 marzo, alle ore 9.30, presso il Palazzo della Cultura, verrà inaugurato la sede del nodo di Galatina di Galattica, la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

Nella Città di Galatina, il progetto Galattica ha visto l’adesione di numerosi partner, come ad esempio Associazioni Imprese Galatinesi, PMI, CAV Malala, attivi nel settore delle piccole e medie imprese, per offrire agli studenti e ai ragazzi in genere un’opportunità unica di esplorazione e di crescita personale.

Nel corso della giornata inaugurale, alla quale parteciperanno gli Istituti scolastici della Città, interverranno i rappresentanti delle Istituzioni: il Sindaco di Galatina, Fabio Vergine, il Deputato Claudio Stefanazzi, l’Assessore regionale, Alessandro Delli Noci, il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Sabato e il Referente Galattica per il nodo di Galatina, Giampaolo Bernardi.

Il programma prevede poi una fase interattiva tra gli operatori del progetto e gli studenti. L’obiettivo di Galattica è quello di accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

“Siamo entusiasti e pronti ad avviare questa nuova avventura. Galattica è uno spazio nuovo all’interno della Città di Galatina e, soprattutto, un’opportunità unica per i giovani al fine di esplorare le proprie passioni, scoprire i propri talenti e avviare un percorso di crescita professionale mirato.

Grazie all’impegno e al sostegno dei partner coinvolti siamo certi che questo progetto avrà un impatto positivo e duraturo sulla vita dei partecipanti”, hanno dichiarato gli operatori del progetto.

Category: Costume e società, Eventi, Riceviamo e volentieri pubblichiamo