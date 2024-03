IN BICI A SAN PIETRO DOMENICA 24

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______ Nelle giornate del Fai arrivano i ciclisti di Fiab a visitare il paese di Domenico Modugno. Grande accoglienza per i Cicloamici Fiab di Mesagne e di Brindisi a San Pietro Vernotico nel loro tour per conoscere il paese di Modugno: dopo la visita al luogo del Fai, i ciclisti saranno accompagnati in un percorso alla scoperta dei luoghi di mister Volare. Saranno i rappresentanti delle associazioni culturali Domenico Modugno, Proposte, Il Caffè Letterario, il Centro Santa Bernardette e il Gal “Terra dei Messapi” a guidare i ciclisti nel percorso che comincerà alle 11 di domenica 24 marzo con la visita alla villa del cavalier Valletta come prima tappa, nel centro storico di San Pietro Vernotico, in via Stazione, nei pressi di un altro edificio di grande pregio, la Cassa Rurale. Villa Valletta fu fatta costruire da Antonio Valletta, ricco commerciante di vini, che viaggiando restò colpito dalla bellezza di una villa sul lago di Como. Fu costruita tra il 1910 e il 1917 e ricalca lo stile moresco della villa comasca.

Appartenuta per lungo tempo alla famiglia Valletta, fu poi acquistata all’asta da un imprenditore locale prima di finire nuovamente sul mercato delle vendite fallimentari, e acquisita, nella passata amministrazione, dal comune di San Pietro. Inserita quest’anno nel circuito del Fai, dovrebbe divenire un polo museale anche con le memorie dell’illustre concittadino. Via Stazione è uno dei luoghi più frequentati da Domenico Modugno, a poca distanza dalla sua abitazione dove di recente è stata affissa una sagoma ed una targa su iniziativa di una rete di associazioni locali che continuano nel percorso di promozione e rivalutazione della figura dell’artista conosciuto in tutto il mondo. Da casa Modugno, il gruppo di ciclisti, più di quaranta, si sposterà nel cuore del paese, in piazza del Popolo per essere accolti nei locali dell’associazione culturale Domenico Modugno dove li attende un ristoro offerto dalle attività e dalle cantine locali. L’ultima tappa del tour Modugno sarà il laboratorio artistico di Massimo Marangio, cultore dell’artista al quale ha dedicato diverse opere pittoriche. “Con l’affetto della memoria” come lo stesso artista si esprimeva per la comunità che lo aveva visto crescere, proseguono le iniziative a favore della promozione territoriale nel ricordo di un artista poliedrico che ha vissuto i cambiamenti epocali del secondo dopoguerra divenendone parte attiva. _______

