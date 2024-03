INIZIATIVA DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LECCE PER LE “Giornate Fai di primavera”

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal FAI con lo Stato Maggiore della Difesa, la Delegazione di Lecce del Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con il C.M.E. “Puglia” e la Provincia di Lecce, ha organizzato nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo p.v., iniziative volte a far conoscere alla collettività i siti militari di interesse artistico, storico e culturale.

In tale contesto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce allestiranno degli stand istituzionali all’interno della Caserma “Ten. R. Pico” mediante la realizzazione di un infopoint con postazione internet.

Oltre alla presenza di alcuni Reparti di specialità, verranno inoltre esposti mezzi dell’Arma in livrea istituzionale con dispositivi tecnologici avanzati. Nel contempo, all’interno dell’ex Caserma “Cimarrusti” verrà allestita una mostra di uniformi storiche dell’Arma nonché verrà esposto del materiale del passato curato da personale del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Nel corso dell’evento verranno consegnati gadget promozionali.

Lecce, 22 marzo 2024

Category: Costume e società, Cronaca